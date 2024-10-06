Вчені вважають, що знайшли новий спосіб лікувати аутоімунні хвороби

Донорські модифіковані клітини діяли в організмі пацієнтів так, як і змінені власні

Науковці створили модифіковані імунні клітини, здатні допомогти пацієнтам протистояти аутоімунним захворюванням, за яких клітини "атакують" власний організм.

Зазвичай для лікування таких хвороб використовують власні Т-клітини хворого (тип лімфоцитів, які знищують чи ідентифікують загрозу). До них додають білки CAR, а потім повертають в організм. Однак ця процедура вимагає значного часу та коштів, пише Nature.

Натомість тепер група вчених створила універсальні клітини з матеріалів донора. Для того, щоб тіло реципієнта не атакувало чужі клітини, їх відредагували за допомогою спеціального інструмента – CRISPR–Cas9. Результати своєї роботи науковці описали в журналі Cell.

Модифіковані клітини перенесли в тіла трьох хворих на аутоумінні захворювання. Першою серед них стала 42-річна жінка з типом аутоімунної міопатії – хвороба вражає тканини скелетних м’язів і призводить до їхньої слабкості та екстремальної втоми. Два інші учасники дослідження мали агресивну форму склерозу.

Після ін’єкції відредаговані Т-клітини розмножувалися та знищували B-клітини – тип лімфоцитів, які виробляють антитіла для боротьби з інфекцією. Таким чином модифікований донорський матеріал боровся з патогенними імунними клітинами, які помилково шкодили організму.

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Вчені виявили, що перенесені Т-клітини тижнями жили в реципієнтах, але згодом зникали. Після цього у хворих почали вироблятися здорові B-клітини.

Подібна реакція спостерігалася в людей, які отримували лікування Т-клітинами, створеними з власних матеріалів.

Дослідники стверджують, що через два місяці після лікування жінка досягла повної ремісії та зберегла цей стан протягом наступних пів року. Це підтвердили явні клінічні покращення її стану – м’язова сила та рухливість покращилися.

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Двоє чоловіків також помітили значне покращення симптомів, зокрема в них припинилася формуватися рубцева тканина і знизився рівень аутоантитіл.

"Клінічні результати феноменальні", – каже вчений Лін Сін, який проводить окреме дослідження з використанням донорських Т-клітин для лікування вовчака.

Водночас імунолог з Університету Пенсільванії (США) Деніел Бейкер наголошує на важливості подальшого спостереження, яке може підтвердити ремісію.

Науковці продовжують слідкувати, наскільки тривалим будуть результати лікування. Також вони планують з’ясувати, чи буде цей спосіб ефективним для більшої кількості людей.

Ревматологиня з Університетської лікарні Ерлангена (Німеччина) Крістіна Бергманн вважає, що результати дослідження виглядають "багатообіцяючими", але досі метод лікування має показати ефективність і на інших хворих.

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Але якщо він покаже тривалі результати в подальших дослідженнях, це може свідчити про "зміну парадигми" лікування, каже Деніел Бейкер.

Змінені донорські клітини зможуть використовувати для допомоги сотням людей, що мають аутоімунні захворювання.

Раніше Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило до продажу препарат від шизофренії, який використовує новий спосіб лікування.