Як макіяж, фарбування волосся і зубна нитка можуть шкодити дитині в утробі та через грудне молоко

Вчені кажуть, що засоби гігієни, які використовує вагітна чи годуюча жінка, можуть шкодити її дитині

Вчені встановили, що використання деяких доглядових засобів під час вагітності і грудного вигодовування може становити серйозну загрозу здоров’ю дітей, які розвиваються.

Йдеться, зокрема, про декоративну косметику, засоби для догляду за волоссям та особистої гігієни. Їхнє застосування призводить до підвищення рівня токсичних хімікатів PFAS у пуповинній крові та грудному молоці.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в Environment International, пише The Guardian. Вчені проаналізували дані 2000 жінок і заявили, що результати "тривожні".

Це не перша наукова робота, що стосується накопичення в організмі жінки тривожних рівнів PFAS – синтетичних фторорганічних сполук, які через свою стійкість до розкладання широко відомі як "вічні хімікати". Їх пов’язують із раком, захворюваннями нирок, проблемами печінки, імунними розладами, вродженими дефектами та іншими серйозними проблемами зі здоров’ям.

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Ці хімічні речовини широко використовуються: їх додають у засоби особистої гігієни – від зубної нитки до косметики – здебільшого для того, щоб сприяти поширенню активних інгредієнтів або допомогти шкірі їх поглинати. Вони також потрапляють у продукти з упаковки або інших точок ланцюга постачання.

Автори виявили, що найвищий рівень цих сполук був у крові або молоці жінок, які використовували зубну нитку, засоби для догляду за нігтями, парфуми, косметику, фарбу та лаки для волосся.

Жінки, які щодня носили макіяж у першому та третьому триместрах, мали на 14% та 17% вищі концентрації PFAS у плазмі та грудному молоці відповідно.

Жінки, які фарбували волосся принаймні двічі під час вагітності, мали на 36% вищий рівень PFOS (однієї з найпоширеніших і небезпечних сполук PFAS), ніж ті, хто цього не робив.

Тим часом у жінок, які після пологів користувалися засобами для догляду за нігтями, рівень PFOS був приблизно на 27% вищий.

Попередні дослідження виявили PFAS у кожному з 30 тисяч зразків пуповинної крові, взятих протягом п’ятирічного періоду в місцях по всьому світу.

Вплив цих хімікатів особливо небезпечний для дітей, які розвиваються, оскільки вони більш уразливі. Вплив високих рівнів хімікатів на них може спровокувати проблеми зі здоров’ям на все життя.

Серед інших проблем, спричинених PFAS, є:

зменшення ваги при народженні;

передчасні пологи;

скорочення періоду лактації;

зниження поживної цінності молока;

розлади нервового розвитку;

знижена відповідь на вакцини у дітей.

Щоб захистити дітей, вагітним і жінкам, які годують грудьми, рекомендують зменшити використання неосновних засобів особистої гігієни. Водночас зовсім уникнути продуктів з токсичними хімічними речовинами непросто – PFAS важко ідентифікувати на етикетках продуктів, а іноді їх зовсім не вносять у перелік складників.

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