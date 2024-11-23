Синдром гніздування під час вагітності: що це і як проявляється

Прагнення підготувати дім до появи малюка часто з’являється в останньому триместрі вагітності, але це відчуття переживають не всі.

Про те, чому під час вагітності виникає бажання організовувати простір, прати дитячий одяг чи навіть мити морозильник – і чи обов’язково це переживають усі, пише Cleveland Clinic.

Що таке синдром гніздування?

Синдром гніздування – це бажання підготувати своє "гніздо" (тобто дім) до появи дитини. Втім, це не природний інстинкт – його переживає не кожен.

"Під час вагітності можна відчувати втрату контролю, адже ви не знаєте, коли саме народиться дитина і як все відбудеться. Підготовка до її появи може допомогти повернути відчуття контролю", – пояснює лікарка-гінеколог Ерін Гіггінс.

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Як проявляється гніздування?

Ознаки гніздування можуть бути різними:

генеральне прибирання, навіть там, де ви зазвичай не турбуєтеся про чистоту (наприклад, у морозильнику чи на підвіконнях);

ідеальне оформлення дитячої кімнати;

організація шаф і полиць;

закупівля підгузків, пляшечок та інших речей (навіть якщо ви вже маєте достатньо запасів);

прання та сортування дитячого одягу;

підготовка столиків для майбутнього годування чи догляду за малюком.

Коли з’являється синдром гніздування?

Зазвичай це трапляється в останньому триместрі вагітності, найчастіше – за кілька тижнів до пологів. Але якщо ви не відчуваєте цього бажання – це теж нормально.

"Гніздування або його відсутність жодним чином не впливає на те, яким ви будете батьком чи матір’ю. Для новонародженого достатньо мати підгузки, одяг, безпечне місце для сну, автокрісло та їжу (грудне молоко або суміш)", – запевняє лікарка.

Як скористатися синдромом гніздування з користю?

Якщо бажання організовувати та прибирати вас не залишає, використайте цей час продуктивно:

Виперіть речі. Підготуйте одяг для себе після пологів (вільний чи зручний) і виперіть дитячі речі. Встановіть автокрісло. Це важливо для безпеки дитини, а встановлення заздалегідь зменшить стрес у день пологів. Підготуйте їжу. Заморозьте страви, які можна буде швидко розігріти після пологів. Зберіть лікарняну сумку. Зробіть це завчасно, щоб не турбуватися під час перейм. Підготуйте місце для сну. Облаштуйте дитяче ліжечко чи люльку з чистою постільною білизною.

Виперіть речі. Підготуйте одяг для себе після пологів (вільний чи зручний) і виперіть дитячі речі.

Встановіть автокрісло. Це важливо для безпеки дитини, а встановлення заздалегідь зменшить стрес у день пологів.

Підготуйте їжу. Заморозьте страви, які можна буде швидко розігріти після пологів.

Зберіть лікарняну сумку. Зробіть це завчасно, щоб не турбуватися під час перейм.

Підготуйте місце для сну. Облаштуйте дитяче ліжечко чи люльку з чистою постільною білизною.

Не захоплюйтеся агресивною хімією для прибирання та уникайте піднімання важких предметів чи роботи на висоті. Для прибирання краще використовувати безпечні засоби.

Чи може партнер відчувати синдром гніздування?

Деякі партнери також переживають бажання підготувати дім, але це трапляється не завжди. Це не означає, що вони байдужі до вас чи дитини.

Попросіть про допомогу, якщо вона вам потрібна – спільна підготовка може стати чудовим способом зміцнити зв’язок перед народженням малюка.

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