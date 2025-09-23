Трамп пов'язав розвиток аутизму з прийомом парацетамолу та вакцинами: лікарі б’ють на сполох через заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що вживання парацетамолу під час вагітності та вакцинація підвищують ризик виникнення аутизму у дітей.

Лікарі б’ють на сполох, адже твердження Трампа суперечить рекомендаціям медичних товариств. Спираючись на дані численних досліджень, вони підтверджують, що парацетамол є безпечним для вагітних жінок.

Про це пишуть Reuters та The Guardian.

На пресконференції в Білому домі президент дав медичні поради вагітним жінкам і батькам маленьких дітей, неодноразово наголошуючи, що не слід вживати або давати знеболювальне. Окрім того, Трамп переконаний, що не варто робити кілька щеплень дитині одночасно або в дуже ранньому віці.

"Я хочу сказати, як є: не приймайте Тайленол (торгова назва лікарського препарату, активним інгредієнтом якого є ацетамінофен, в деяких країнах відомий як парацетамол – ред.).

Інші речі, які ми рекомендуємо, або, принаймні я рекомендую, це... не дозволяйте їм накачувати вашу дитину найбільшою кількістю речовин, яку ви коли-небудь бачили в своєму житті", – сказав Трамп, маючи на увазі вакцини.

Він також висловив ідею про можливе відтермінування або зменшення доз вакцин MMRV (кір, паротит, краснуха, вітряна віспа), а також вакцини проти гепатиту В для новонароджених. Утім, ці рекомендації базуються на обмежених даних і суперечать чинним національним стандартам вакцинації.

Чинний міністр охорони США Роберт Кеннеді-молодший оголосив, що міністерство охорони здоров'я та Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США (FDA) працюватимуть над зміною етикетки, щоб краще інформувати про ризики, пов'язані з ацетамінофеном.

Стоячи поруч із Кеннеді, критиком вакцин, Трамп закликав переглянути зв'язок між щепленнями та аутизмом. Цю теорію вже неодноразово спростовували.

Представники адміністрації також оприлюднили план подальшого дослідження можливостей лікування аутизму за допомогою лейковорину – препарату, який зараз застосовують для лікування онкології та анемії.

Вчені зі США та Великої Британії скептично поставились до висновків чиновників та назвали такі заяви "розпалюванням страху", що може призвести до стигматизації батьків дітей з розладами аутистичного спектра.

Яке знеболювальне можна приймати жінкам під час вагітності?

Найбезпечнішим варіантом для вагітних вважається парацетамол. Зазвичай його використовують для полегшення різних видів болю (головного, зубного, м'язового) та зниження температури.

Наразі немає доказів того, що він викликає аутизм чи синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) у дітей.

Утім, важливо пам’ятати, що практично всі ліки, які приймає майбутня мама, можуть потрапити до дитини через плаценту. Тому будь-який прийом лікарських засобів під час вагітності – навіть безрецептурних – повинен бути узгоджений з лікарем, який веде вагітність.

Тільки він може оцінити індивідуальні ризики, враховуючи стан здоров'я та термін вагітності.