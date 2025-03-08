Reuters: У США Центр контролю захворювань планує перевірити вплив вакцин на ризики аутизму

У ВООЗ вважають, що немає доказів зв'язку між вакцинацією та розвитком аутизму

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) планує провести велике дослідження, аби виявити потенційні зв'язки між вакцинацією та розвитком розладів аутистичного спектра.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на два неназвані джерела.

CDS пішло на цей крок на тлі одного з найбільших спалахів кору у США за останнє десятиліття. У штатах Техас та Нью-Мексико зафіксували понад 200 випадків інфікування, зокрема дві смерті.

Вважається, що причиною захворюваності є зниження рівня вакцинації в деяких частинах країни, де батьки відмовлялися щеплювати дітей через переконання, нібито препарати більше шкодять, ніж захищають.

У зверненні до Конгресу 5 березня 2025 року президент США Дональд Трамп згадав про зростання випадків розладів аутистичного спектра серед американських дітей.

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"Отож ми збираємося з'ясувати, що це таке, і для цього немає нікого кращого, ніж Боббі та всі люди, які з ним працюють", – сказав Трамп, маючи на увазі міністра охорони здоров'я Роберта Ф. Кеннеді молодшого.

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Кеннеді, до чиїх обов'язків входить керування CDC, давно сіяв сумніви щодо безпеки комбінованої вакцини проти кору, паротиту та краснухи (MMR).

На засідання кабінету міністрів минулого тижня він применшив новини про спалах кору, назвавши збільшення кількості хворих звичайною ситуацією. При цьому міністр не згадав про роль вакцинації в запобіганні кору.

Наразі не відомо, чи Роберт Кеннеді молодший братиме участь у запланованому дослідженні CDC, а також те, як будуть проводити роботу.

Професор Медичної школи Університету Меріленда та колишній член консультативної групи з питань вакцин CDC Вілбур Чен вважає, що лише існування дослідження щодо зв'язку щеплень та аутизму достатнє для того, аби посіяти сумніви щодо безпечності препаратів серед широкої громадськості.

"Це посилає сигнал про те, що там є щось, що варто дослідити", – сказав Чен.

Чи дійсно існує зв'язок між вакцинацією та аутизмом?

Після 2000 року в США значно зросла кількість діагностованих розладів аутистичного спектра в дітей і це посилило стурбованість.

Багато дослідників пов’язують зростання кількості випадків хвороби з ширшим охопленням медичних обстежень дітей та покращенням обізнаності про симптоми розладів.

Натомість частина громадських діячів популяризувала ідею про те, що в цьому винні вакцини. Такий зв'язок уперше виник у 1990-х роках після публікації результатів дослідження британського вченого Ендрю Вейкфілда. Вчений пов'язував зростання кількості діагнозів із широким використанням щеплень MMR. Однак згодом цей міф розвінчали.

Проте жодне дослідження не змогло підтвердити зв'язок розладів аутистичного спектра з вакцинами або їхніми компонентами. Зокрема, такої думки дотримується Всесвітня організація охорони здоров'я.

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В організації провели огляд наукових робіт, пов'язаних із вакцинами та аутизмом. Аналіз показав відсутність доказів причинно-наслідкового зв'язку між MMR та розладами. Також у ВООЗ рекомендували не уникати вакцинації.

"Комітет вважає, що глибше розуміння цього питання може сприяти кращому усвідомленню причин аутизму", – зазначили в агентстві.

У наукових колах поширеною є гіпотеза про те, що розлади аутистичного спектра можуть розвиватися внутрішньоутробно під час розвитку мозку плоду.

Деякі дослідження показали, що захворювання матері під час вагітності не можуть сприяти розвитку розпаду в дитини. Однак ускладнення під час виношування, ймовірно, здатні сприяти цьому.

Раніше донька 35-го президента США Керолайн Кеннеді закликала не затверджувати її кузена Роберта міністром охорони здоров'я. Жінка заявила, що попри антивакцинаторську позицію, той щеплював своїх дітей.

Також Керолайн звинуватила родича в отриманні фінансової вигоди від заяв про шкоду вакцинації.

"Боббі живиться відчаєм батьків хворих дітей, вакцинуючи власних дітей і лицемірно відмовляючи інших батьків від вакцинації", – сказала вона.