У США діти масово потрапляють до лікарень через добавки, які просуває Кеннеді-молодший

У США масово ушпиталюють дітей через передозування добавками, які пропагує Кеннеді-молодший

У Техасі зафіксували новий спалах кору, який супроводжується ускладненнями через використання так званої "альтернативної терапії". Її пропагують противники вакцинації, зокрема міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший.

Про це пише The New York Times.

В окрузі Гейнс батьки, які відмовилися від вакцинації, все частіше намагаються захистити дітей біологічно активними добавками, як-от олія печінки тріски з вітаміном А. Її чинний міністр здоров’я США називав ледь не "чудодійним засобом" від кору.

Лікарі дитячої лікарні Covenant у Техасі вже повідомили, що до них потрапляли невакциновані діти з пошкодженням печінки, викликаним надмірним вживанням вітаміну А.

Деякі з маленьких пацієнтів вживали небезпечні дози олії з печінки тріски та інших добавок з вітаміном А протягом кількох тижнів для запобігання зараженню кором, зазначила лікарка Саммер Девіс, яка доглядає за важкохворими дітьми.

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Хоч лікарі іноді призначають високі дози вітаміну А для лікування важких форм кору, експерти не рекомендують вживати його без нагляду лікаря.

Вони наголошують, що вітамін А не запобігає хворобі, проте дві дози вакцини проти кору, паротиту та краснухи мають ефективність близько 97%.

Надмірні дози цього вітаміну можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, як-от пошкодження печінки, сухість та лущення шкіри, випадіння волосся, а в рідкісних випадках – судоми та потрапляння в кому.

Наразі медики техаських лікарень кажуть, що бачили пацієнтів з пожовклою шкірою і високим рівнем печінкових ферментів в крові. Це може свідчити про пошкодження печінки.

Місцеві лікарі та чиновники у сфері охорони здоров'я занепокоєні зростанням популярності неперевірених засобів профілактики та лікування кору, які змушують людей відмовлятися від вакцинації та не звертатися по допомогу до медичних закладів.

Представники охорони здоров'я кажуть, що популярність використання вітаміну А для лікування кору пов'язана з інтерв'ю Роберта Кеннеді-молодшого для телеканалу Fox News, у якому той сказав, що чув про "майже чудесне і миттєве одужання" за допомогою олії з печінки тріски, яка, за його словами, була "найбезпечнішим застосуванням вітаміну А".

Водночас доктор Вільям Шаффнер, інфекціоніст з Медичного центру Університету Вандербільта зауважив, що олія тріски не є чудодійним засобом від вірусу, і ліків від кору не існує. Наразі науковці не мають достовірних доказів того, що вітамін А допомагає запобігти інфекції у дітей.

Також медик додав, що давати дітям високі дози вітаміну небезпечно. На відміну від інших вітамінів, які виводяться з організму з сечею, надлишок вітаміну А накопичується в жировій тканині, що з часом підвищує ймовірність досягнення небезпечного рівня.

Нагадаємо, 87 американських організацій закликали не призначати Роберта Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я.

Раніше він висловлював сумніви щодо безпечності та ефективності вакцин. Водночас заявляв, що не перешкоджатиме американцям робити щеплення.

Крім того, Кеннеді-молодший написав книгу, у якій звинуватив колишнього керівника Національного інституту здоров'я Ентоні Фаучі у змові з Біллом Гейтсом і виробниками ліків для просування вакцин від COVID-19.