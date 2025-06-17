Високопосадовець ВООЗ приїхав до Росії та потиснув руку Лаврову

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге приїхав до Москви на зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та потиснув йому руку.

Народний депутат і голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький засудив дії Клюге і заявив, що цей візит виглядає як перший крок до повернення Росії до міжнародної спільноти, а кремлівські медіа подають його як "визнання" РФ партнером ВООЗ.

"Це не просто дипломатичний сигнал – це підрив глобальної позиції щодо ізоляції країни-агресора. Особливо тривожно це звучить на тлі фінансових труднощів ВООЗ через відмови деяких країн фінансувати організацію. Така зустріч може свідчити про готовність іти на компроміси навіть із тими, хто зневажає гуманітарне право, заради збереження донорських коштів", – вважає Радуцький.

Нардеп нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала або пошкодила понад 2350 об’єктів медичної інфраструктури в Україні, зокрема 769 медичних закладів.

"Позиція України: візити представників ВООЗ до РФ – неприйнятні ні морально, ні політично. Ба більше, це б’є по репутації самої організації. Замість того, щоб засуджувати та документувати злочини, з країною-терористом ведуться перемовини", – йдеться в заяві.

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ВООЗ закликали публічно оцінити вплив російської агресії на систему охорони здоров’я, зупинити візити до РФ, посилити співпрацю з українськими органами влади та громадськими ініціативами, підтримати проєкти з відбудови медичних закладів, мобільної медицини та психологічної допомоги українцям.

Сам Клюге на своїй сторінці в Х написав, що обговорював з Лавровим "загальну потребу забезпечити повну повагу до міжнародних гуманітарних принципів – зокрема обов’язок усіх сторін утримуватись від атак на об’єкти системи охорони здоров’я".

Також йшлося про "підтримку ініціатив у сфері охорони здоров’я в Центральній Азії" та "співпрацю" в межах БРІКСу, Шанхайської організації співробітництва, СНД та Євразійського економічного союзу.

Нагадаємо, раніше ВООЗ втратила майже все фінансування з боку США: через це організація удвічі скоротила штат керівників та згорнула деякі програми.