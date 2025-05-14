Керівників поменшало удвічі: як по ВООЗ вдарило скорочення фінансування США

Всесвітня організація охорони здоров'я змушена вдвічі скоротити керівну команду та обмежити свою діяльність через скорочення фінансування з боку США.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив про це через 4 місяці після того, як в адміністрації президента Трампа оголосили про вихід США з організації, пише Reuters.

"Якщо говорити відверто, ми не можемо робити все," – сказав Гебреєсус на засіданні бюджетного комітету напередодні щорічної зустрічі ВООЗ.

Очільник ВООЗ зазначив, що організація та її держави-члени мають зробити складний вибір щодо пріоритетів, враховуючи запропоноване скорочення бюджету на 2026-2027 роки на 21% – до 4,2 мільярда доларів.

Навіть цей скорочений бюджет буде забезпечений лише на 60%, за умови, що держави-члени погодяться збільшити свої обов'язкові внески на зустрічі наступного тижня.

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ВООЗ уже запроваджує заходи економії й розраховує заощадити близько $165 мільйонів цьогоріч. Також планується скоротити кількість департаментів із 76 до 34 і зменшити витрати на персонал на 25%. Водночас це не означає звільнення чверті працівників.

Генеральний директор повідомив, що організація закриє деякі офіси в країнах з високим рівнем доходу.

"Але будьмо відвертими: зменшення чисельності нашого персоналу означає зменшення масштабів і сфери нашої роботи," – сказав Тедрос.

Нова керівна команда організації скоротилася з 14 осіб до 7 осіб, включно з самим Тедросом Гебреєсусом.

Невдовзі головного наукового співробітника Джеремі Фаррара переведуть на посаду заступника генерального директора з питань зміцнення здоров'я, профілактики та контролю захворювань.

Доктор Чікве Іхеквеазу стане виконавчим директором програми з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, а Сільві Бріан – головним науковим співробітником.

ВООЗ веде переговори з іншими глобальними організаціями охорони здоров'я щодо кращої співпраці з огляду на скорочення.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з організації у перший день свого повернення до влади в січні.

Відповідно до законодавства США, країна, яка була найбільшим фінансовим спонсором ВООЗ, має попередити про вихід з організації за рік. Також США мають сплатити всі внески, але кошти досі не надійшли.

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Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що Україна та ще 7 країн можуть залишитися без ліків від ВІЛ через скорочення допомоги USAID.