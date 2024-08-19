Найбільший показник у світі: у ВООЗ підрахували російські атаки на медичну систему України

Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила, що початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 1940 атак на українську медичну систему.

З грудня 2023 року вони відбуваються майже щоденно, повідомили у ВООЗ.

За даними організації, це найвищий показник, який вони коли-небудь реєстрували у будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації у світі.

"Вже понад 2,5 роки 86% усіх таких атак припадає на медичні установи, причому значна їхня частина відбувається із застосуванням важкого озброєння.

Щобільше, підтверджені ВООЗ напади на медичні заклади значно посилилися з грудня 2023 року – вони відбуваються майже щодня", – йдеться у повідомленні.

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За час повномасштабної війни щороку через обстріли пошкоджуються або знищуються в середньому 200 автомобілів швидкої допомоги.

"У 2024 році ми спостерігаємо багато подвійних обстрілів. Зараз ми маємо більше обстрілів цивільної інфраструктури, ніж раніше. Ми втрачаємо колег – медичних працівників, медсестер, лікарів, парамедиків.

Цього року також було поранено набагато більше медичних працівників, ніж раніше. За даними ВООЗ, працівники першої медичної допомоги та медичного транспорту втричі частіше страждають від нападів, ніж інші медичні працівники", – заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт.

У 2023 році задокументували 24 смерті серед медичних працівників і пацієнтів. Водночас за перші 7,5 місяці 2024 року від нападів на медичні заклади загинуло 34 людини.

Кількість поранень цього року перевищила не лише показники 2023 року, а й 2022 року. Наразі вона вже становить 229 людей. Таким чином, кожна четверта атака на медичні заклади призвела до поранень.

Згідно з даними ВООЗ, 42% усіх нападів з 2022 року торкнулися первинної медичної допомоги.

У 2024 році найбільше поранень і смертей припали на вторинну медичну допомогу, де кожна п'ята атака призвела до поранень.

Що стосується екстреної медичної допомоги, тут до поранень призводить кожен другий обстріл.

Нагадаємо, за даними МОЗ, від початку повномасштабного вторгнення атаки Росії повністю зруйновані будівлі на території 99 українських медичних закладів. Йдеться про понад 200 об’єктів.