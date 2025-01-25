Військові зможуть зберігати репродуктивні клітини безоплатно – уряд ухвалив порядок

У 2025 році для зберігання біологічний матеріалів військових виділили 190 млн гривень

Військовослужбовці зможуть безоплатно здавати та зберігати свої репродуктивні клітини в медичних закладах.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив під час засідання 24 січня 2025 року, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

"Рішення спрямоване на забезпечення права військових на збереження репродуктивного здоров'я та права на біологічне батьківство (материнство) попри ризики, пов'язані з військовою службою, що передбачене законом", – пояснили у відомстві.

За рішенням уряду, безоплатно зберігати репродуктивні клітини зможуть:

військовослужбовці Збройних сил;

працівники інших органів, які беруть участь у бойових діях чи здійснюють заходи з національної безпеки.

Скористатися послугою із забору та подальшого зберігання біологічного матеріалу можна в будь-якому закладі, який має для цього можливості та укладений договір із НСЗУ.

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Крім того, захисники, які раніше здали репродуктивні клітини та зберігали їх за власні кошти, можуть звернутися до закладу із заявою і надалі робити це безоплатно.

Як працюватиме процедура?

Спершу командир частини має направити бійця на медичне обстеження в лікарні. Після перевірки стану здоров'я за заявою військовослужбовця та направленням лікуючого лікаря в медзакладі проведуть забір репродуктивних клітин з подальшим зберіганням.

У 2025 році для проєкту з державного бюджету виділили 190 млн гривень. Однак у МОЗ зауважили, що військовослужбовці поки не можуть скористатися цією можливістю, адже уряд має затвердити порядок використання цих коштів, а НСЗУ – укласти з медзакладами договори.

Очікується, що перелік установ, де проводитимуть безоплатний забір та зберігання біологічних матеріалів захисників, оприлюднять згодом.

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Нагадаємо, законопроєкт про зберігання репродуктивних клітин Верховна Рада ухвалила наприкінці листопада, а президент підписав – у грудні 2023 року.

Документ передбачає, що біологічні матеріали військових зберігатимуть методом кріоконсервації – шляхом замороження в рідкому азоті з дуже низькою температурою, що дозволяє зберігати клітини роками.

У пояснювальній записці зазначали, що собівартість забору клітин становить близько 450 гривень для чоловіків і приблизно 1425 гривень для жінок.

Згодом юристка Олена Бабич звернула увагу на те, що до закону додали поправку, згідно з якою біоматеріали військових після їхньої загибелі підлягають утилізації.

У лютому 2024 року в Раді дозволили безкоштовно зберігати клітини захисників протягом трьох років після загибелі.