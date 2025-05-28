Коли і скільки води потрібно пити під час занять спортом?

Регулярне вживання рідини до, під час і після фізичної активності допомагає уникнути судом, втоми та перегрівання організму.

Вода відіграє ключову роль у підтримці здоров’я та фізичної витривалості під час тренувань.

Навіть незначне зневоднення може суттєво вплинути на самопочуття та продуктивність.

Натомість регулярне вживання рідини до, під час і після фізичної активності допомагає уникнути судом, втоми та перегрівання організму.

Щоб дізнатися скільки води пити до, під час і після тренувань, "УП. Життя" поспілкувалася з лікаркою-терапевткою Тетяною Антофійчук.

Чому потрібно пити воду під час занять спортом

Гідратація впливає на продуктивність. Водночас зневоднення підвищує ризик головного болю, судом та таких серйозніших ускладнень, як тепловий удар під час спорту.

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Нестача води може вплинути на:

витривалість

Вода є життєво важливою для правильної роботи м’язів (включно з серцем) та запобігає судомам.

дихання

Під час вдиху тіло використовує рідину для зволоження повітря, аби полегшити засвоєння кисню в легенях.

спортивну результативність

Вода амортизує суглоби, при зневодненні страждає гнучкість і швидкість.

настрій

Для роботи мозку також потрібна вода.

Так само як зниження рівня цукру в крові, зневоднення може впливати на настрій, концентрацію, викликати головний біль та дратівливість.

До симптомів зневоднення також належать:

судоми ;

втома ;

запаморочення ;

сплутаність свідомості;

сухість у роті;

підвищене серцебиття.

Вода відіграє ключову роль у підтримці здоров’я та фізичної витривалості під час тренувань. VadimVasenin/Depositphotos

Скільки води пити під час, до та після тренувань

Орієнтовна норма вживання води на день – 30-40 мл/кг ваги тіла, включаючи воду з їжі.

Важливо пити воду до, під час і після тренування для збереження водного балансу!

Лікарка Тетяна Антофійчук розповідає про норми вживання води при заняттях спортом.

Перед тренуваннями:

за 2-3 години: 400-600 мл води;

за 15 хв до тренування: 200-300 мл.

Під час тренування:

кожні 15-20 хв: 1500-250 мл (особливо важливо при кардіо, тренуваннях на витривалість чи в спеку).

Після тренування:

мінімум 500 мл (краще орієнтуватися на втрати маси тіла: на кожні 0.5 кг втраченої ваги – приблизно 500-700 мл води).

При інтенсивному тренуванні або в жарку погоду може знадобитися більше води.