Чи можна пересадити серце після смерті донора? Вчені знайшли етичні способи "реанімувати" орган

Науковці розробили два способи етично "перезапустити" серце після смерті його власника. Обидва методи можуть відкрити нові ефективні підходи для трансплантації органу.

Відкриття вчені описали у двох дослідженнях, які опублікували в New England Journal of Medicine, повідомляє Popular Science.

Успішна трансплантація будь-якого органу – непроста процедура, а пересадка сердець найскладніша з них.

Більшість цих органів, які використовують для трансплантації, отримують від донорів, в яких зафіксували смерть мозку. У такому стані функціонування дихання та роботи серця можуть підтримувати завдяки реанімаційним заходам.

Однак досі людей, які потребують нового серця набагато більше, ніж донорів, що можуть його надати.

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У 2020 році дослідники з Нью-Йоркського університету спробували розв’язати цю проблему. Вчені успішно випробували експериментальну методику "реанімації" серця, яке перестало битися. Зазвичай у таких випадках лікарі можуть брати інші органи для трансплантації, але не серце.

Проте дослідники використали апарат для перекачування насиченої киснем крові назад у серце, поки воно ще перебувало в тілі померлого пацієнта. Це допомогло "реанімувати" орган, який став придатним для подальшої трансплантації.

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Після цього в наукових колах виникла дискусія щодо етичності цього методу. Критики зауважували, що така практика може спотворювати визначення смерті людини.

Науковці вирішили знайти нові підходи "перезапуску" серця, які допоможуть уникнути етичних проблем.

У першому випадку хірурги з Університету Дьюка (США) видалили серце померлого одномісячного немовляти. Орган прооперували поза тілом за менше, ніж шість хвилин. За цей час лікарі перекачували кров до серця через трубку, приєднану до аорти. Звідти рідину відкачували через вентиляційний отвір та збирали в мішок.

Після відновлення нормального рівня кисню в крові (реоксигенації) її повертали назад до серця. Щойно серце почало битися, його перемістили в холодне статичне сховище. Звідти орган терміново доставили до трансплантаційного центру, де його успішно пересадили тримісячному немовляті.

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Дитину через два місяці після процедури виписали з лікарні. Досі лікарі не виявляли ознак відторгнення організмом серця чи інших порушень.

У другому випадку хірурги з Університету Вандербільта (США) заповнили аорту серця померлого донора насиченою киснем рідиною, яка призначена для підтримки органу в розслабленому стані. Також орган законсервували екстремальним холодом.

Автори роботи кажуть, що склад розчину допомагає поповнити те, що могло бути втрачено під час "процесу вмирання", а також захистити серце під час транспортування.

Нагадаємо, у Львові лікарі провели унікальну операцію 10-місячному хлопчику, який мав пухлину печінки. Фахівці виростили тканини органа з тих, які не вразила хвороба.