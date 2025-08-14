Зубна паста з волосся? Вчені знайшли новий спосіб захистити емаль від руйнування

Вчені з Королівського коледжу Лондона виявили, що кератин – білок, який міститься у волоссі, шкірі та вовні, – може відновлювати зубну емаль і зупиняти поширення карієсу на ранніх стадіях.

Про це йдеться у дослідженні, результати якого опублікували у науковому журналі Advanced Healthcare Materials, пишуть на сайті коледжу.

Дослідники отримали кератин з вовни і з’ясували, що при контакті з мінералами у слині він утворює захисне покриття, яке імітує структуру та функцію природної емалі.

З часом ця структура продовжує притягувати іони кальцію і фосфату. Таким чином збільшується та зростає захисне емалеподібне покриття навколо зуба.

"На відміну від кісток і волосся, емаль не відновлюється, і якщо вона втрачається, то це назавжди", – зазначив доктор Шеріф Ельшаркаві, старший автор і консультант з протезування в Королівському коледжі Лондона.

РЕКЛАМА:

Як пояснюють дослідники, кислі продукти і напої, погана гігієна порожнини рота та старіння сприяють руйнуванню емалі. Це призводить до підвищеної чутливості зубів, болю та, зрештою, їхньої втрати.

І хоч зубні пасти з фтором можуть уповільнити руйнування емалі, дослідники виявили, що лікування на основі кератину повністю зупиняє цей процес. Кератин утворює щільний мінеральний шар, що захищає зуби та закриває відкриті нервові канали. Це допомагає усунути чутливість і полегшити біль.

Така кератинова терапія для відновлення зубної емалі може бути застосована у формі зубної пасти для щоденного використання або професійного гелю, схожого на лак для нігтів, який буде наносити лікар-стоматолог.

Команда вже досліджує шляхи клінічного застосування цих засобів і вважає, що регенерація емалі на основі кератину може стати доступною для широкої громадськості протягом найближчих двох-трьох років.

"Кератин пропонує революційну альтернативу сучасним стоматологічним методам лікування. Він усуває необхідність у традиційних пластикових смолах, які зазвичай використовують у реставраційній стоматології, хоча вони є токсичними і менш довговічними.

Кератин виглядає набагато природніше, ніж ці методи лікування, оскільки він може більш точно відповідати кольору оригінального зуба", – розповіла Сара Гамеа, докторка філософії, дослідниця в Королівському коледжі Лондона і перша авторка дослідження.