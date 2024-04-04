У ВООЗ розповіли, кому з цивільних медиків загрожує найвищий ризик в Україні

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, медики, які використовують спеціалізований транспорт, мають втричі вищий ризик загибелі чи отримання травм в Україні, ніж інші працівники сфери охорони здоров'я.

Зокрема, йдеться про працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також людей, чия робота пов’язана із наданням мобільних послуг і виїздами до пацієнтів.

Такі медпрацівники стикаються з утричі вищим ризиком отримати травми, поранення або загинути під час російських атак.

Цю "тривожну тенденцію" виявили на основі даних із системи спостереження за атаками на охорону здоров’я (SSA), повідомила ВООЗ "УП. Життя".

"Багато бригад екстреної допомоги потрапляють під обстріл або дорогою на виклик, або на своїх базах. Вже 4 наших співробітники загинули, 12 людей отримали поранення та були госпіталізовані", – розповіла Галина Салдан, керівниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Херсонської ОДА.

Лише протягом першого кварталу 2024 року ВООЗ підтвердила 68 атак на систему охорони здоров’я України.

12 з них були спрямовані на служби екстреної медичної допомоги (майже 20%), зокрема 9 – на пункти базування екстреної медичної допомоги.

7 із цих атак призвели до пошкодження машин швидкої, а 6 – пошкодили обладнання екстреної медичної допомоги.

Три з 12 нападів закінчилися трагічно. 4 медиків отримали поранення, а 2 – були вбиті.

"Це жахлива картина. Медичні працівники та служби екстреної допомоги спрямовані на допомогу людям у критичних ситуаціях і повинні бути захищені за будь-яких обставин. Ці атаки загрожують їхній безпеці та ще більше спустошують громади, які живуть під постійними обстрілами понад 2 роки", — визнав менеджер з надзвичайних ситуацій ВООЗ-Україна Емануеле Бруні.

У перші місяці 2024 року кількість атак стала збільшуватись: у січні та березні атаки фіксувались майже щодня, переважно з використанням важкого озброєння.

"Ці жахливі дані підкреслюють тиск на українську систему охорони здоров’я. ВООЗ повторює заклик до захисту медичних працівників і пацієнтів, а також до безперебійного надання основних медичних послуг", – заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року ВООЗ верифікувала 1682 російські атаки на медичну систему України.

Ці атаки РФ призвели щонайменше до 128 смертей і 288 поранень медичного персоналу та пацієнтів.