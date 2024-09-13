ВООЗ схвалила першу вакцину проти мавпячої віспи

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що перша вакцина проти мавпячої віспи – MVA-BN – пройшла прекваліфікацію. Це означає, що тепер вона офіційно схвалена для використання у всьому світі.

Оцінка ВООЗ базується на даних від виробника вакцини – компанії Bavarian Nordic A/S – та висновках Європейського агентства з лікарських засобів.

"Перша прекваліфікація вакцини проти мавпячої віспи – це серйозний прорив у нашій боротьбі з хворобою, особливо в контексті поточних спалахів в Африці.

Нам потрібно терміново масштабувати закупівлі та забезпечити рівний доступ до вакцини, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу та врятувати життя", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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Вакцину MVA-BN можна вводити людям віком понад 18 років. Вона складається з двох доз, які вводять з інтервалом у 4 тижні. Після розморожування її можна зберігати при температурі 2-8°C протягом 8 тижнів.

Заступниця генерального директора ВООЗ з питань доступу до лікарських засобів Юкіко Накатані, додала, що прекваліфікація вакцини MVA-BN допоможе урядам і міжнародним організаціям, як-от Gavi та ЮНІСЕФ, закуповувати вакцину і швидше доставляти її до тих, хто найбільше її потребує.

Експерти ВООЗ рекомендують використовувати вакцину для людей з високим ризиком зараження під час спалаху вірусу.

Хоча офіційно вакцина не схвалена для дітей і підлітків до 18 років, її можна використовувати для них "поза етикеткою", тобто в ситуаціях, коли ризик захворювання переважає можливі побічні ефекти. Також її можна вводити вагітним жінкам та людям з ослабленим імунітетом.

У випадках, коли вакцини не вистачає, ВООЗ рекомендує використовувати однократну дозу.

За попередніми даними, одна доза вакцини MVA-BN дає 76% захисту від вірусу, а дві дози підвищують цей показник до 82%.

У 2024 році було підтверджено понад 25 тисяч випадків у 14 країнах Африки, з яких 723 завершилися летально.

Раніше ми розповідали, що представник ВООЗ в Європі заявив, що мавпяча віспа не спричинить пандемію, подібну до тієї, яка була під час поширення коронавірусу.