У ВООЗ спростували заяви Трампа про зв'язок вакцин і парацетамолу з виникненням аутизму

У Всесвітній організації охорони здоров’я спростували твердження президента США Дональда Трампа, який заявив, що вживання парацетамолу під час вагітності та вакцинація дітей у ранньому віці підвищують ризик виникнення розладів аутистичного спектра (РАС).

Такий з'язок немає переконливих доказів і наукового підґрунтя.

Про це повідомив речник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тарік Яшаревич, пише Reuters.

"Докази залишаються суперечливими. Ми знаємо, що вакцини не викликають аутизму. Щеплення, як я вже казав, рятують незліченну кількість життів. Тож це те, що довела наука, і ці речі не слід ставити під сумнів", – сказав Тарік Яшаревич на брифінгу для преси в Женеві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше пов'язав розвиток аутизму з прийомом парацетамолу та вакцинацією. Він також висловив ідею про можливе відтермінування або зменшення доз вакцин від кору, паротиту, краснухи та вітряної віспи), а також щеплення проти гепатиту В для новонароджених.

РЕКЛАМА:

Глава США також закликав переглянути зв'язок між щепленнями та аутизмом. Цю теорію вже неодноразово спростовували.

Парацетамол тривалий час вважається безпечним безрецептурним знеболювальним та жарознижувальним засобом для вагітних. Інші поширені ліки, як-от ібупрофен та аспірин, у стандартних дозах можуть збільшити ймовірність виникнення ускладнень.

Наразі немає доказів того, що парацетамол спричиняє аутизм чи синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) у дітей.