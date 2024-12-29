Чи впливає зимова погода на серце та як вберегтися від холоду

Кожна людина повинна бути обережною в холодну погоду. Однак запобіжні заходи особливо важливі, якщо у вас є проблеми з серцем.

Зима приносить не лише красиву сніжну погоду, а й холод, який впливає на ваш організм та серце.

Люди з серцево-судинними захворюваннями особливо вразливі взимку, адже холод може спровокувати появу певних симптомів.

"УП. Життя" використала джерела American Heart Association, British Heart Foundation, Very well health, Frontiers та Circulation, щоб розповісти як зимова погода змінює роботу серцево-судинної системи, чому це небезпечно та як запобігти впливу холоду.

Чим небезпечна холодна погода

Багато людей не підготовлені до фізичних навантажень, пов'язаних з активними заняттями на свіжому повітрі взимку. Любителі зимових видів спорту іноді не дбають про свій організм при низьких температурах та можуть випадково переохолодитися.

При довгому перебуванні на холоді може виникнути гіпотермія. Це стан, при якому температура тіла опускається нижче 35 градусів. Це відбувається тоді, коли тіло не може виробити достатньо енергії, щоб підтримувати внутрішню температуру достатньо теплою. Такий стан може бути надзвичайно небезпечним для організму.

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Симптоми гіпотермії включають:

відсутність координації;

сплутаність свідомості;

сповільненість реакцій;

тремтіння;

сонливість.

Особливо небезпечною холодна погода може бути для людей з серцево-судинними захворюваннями. Люди з ішемічною хворобою серця можуть страждати на стенокардію (біль або дискомфорт у грудях) під час холодної погоди.

Окрім низьких температур, сильний вітер, сніг та дощ також можуть впливати на терморегуляцію. Вітер є особливо небезпечним, оскільки він наче "знімає" шар нагрітого повітря з вашого тіла. Висока вологість призводить до того, що тіло втрачає тепло швидше, ніж при тій же температурі в більш сухих умовах.

Серце та кровоносні судини постійно пристосовуються до змін навколишнього середовища. Такі пристосування необхідні для підтримки кровообігу та забезпечення різних частини тіла киснем і поживними речовинами. NewAfrica/Depositphotos

Як холод впливає на серце

Серце та кровоносні судини постійно пристосовуються до змін навколишнього середовища. Такі пристосування необхідні для підтримки кровообігу та забезпечення різних частини тіла киснем і поживними речовинами.

Коли нам холодно, нервова система сигналізує організму, що потрібно зупинити падіння температури тіла та забезпечити роботу життєво важливих органів.

Для того, щоб організм втрачав менше тепла на холоді, у шкірі, пальцях рук та ніг звужуються кровоносні судини. Цей процес називається вазоконстрикцією. Таке звуження судин створює вищий тиск в інших ділянках кровообігу, тому серцю доводиться більше працювати, щоб перекачувати кров по тілу, збільшуючи частоту серцевих скорочень та кров'яний тиск.

Це нормальна реакція організму на холод, але додаткове навантаження може призвести до появи чи погіршення симптомів у людей, які вже мають серцево-судинні захворювання, особливо під час фізичних навантажень.

Якщо у Вас є серцево-судинні захворювання – важливо залишатися у теплі взимку. Якщо Ви помітили, що почуваєтеся гірше, коли холодно – залишайтеся вдома в найхолодніші дні та виконуйте фізичні вправи лише в приміщенні.

Щоб зігрітися, одягайтеся багатошарово. При цьому повітря затримується між шарами одягу, утворюючи захисну ізоляцію. HayDmitriy/Depositphotos

Як подбати про серце взимку

Кожна людина повинна бути обережною в холодну погоду. Однак запобіжні заходи особливо важливі, якщо у вас є проблеми з серцем.

Для того, щоб вберегти свій організм та серце взимку, варто звернути увагу на кілька порад:

Щоб зігрітися, одягайтеся багатошарово.

При цьому повітря затримується між шарами одягу, утворюючи захисну ізоляцію.

Також не варто забувати про шапку або шарф, адже вуха особливо схильні до обмороження, а значна частина тепла може втрачатися через голову. Тримайте руки та ноги в теплі, оскільки вони мають тенденцію швидко втрачати тепло.

Вчасно відпочивайте при навантаженнях.

Робіть часті перерви під час фізичних активностей взимку (на приклад, прибирання снігу), щоб не перенапружувати серце.

Звертайте увагу на самопочуття під час цих перерв. Навіть прибирання снігу може спровокувати стенокардію (біль в ділянці серці) у людини з серцево-судинними захворюваннями.

Не вживайте алкоголь перед виходом на вулицю.

Алкоголь розширює кровоносні судини в шкірі, завдяки чому ви відчуваєте себе тепліше, хоча насправді відводить тепло від життєво важливих органів.

Алкоголь може посилити відчуття тепла і змусити людину недооцінити додаткове навантаження, яке відчуває її тіло на морозі.

Пам'ятайте про небезпеку переохолодження.

Діти та люди похилого віку перебувають у групі особливого ризику щодо переохолодження взимку.

У літніх людей може бути менше підшкірного жиру та знижена здатність відчувати зміни температури. Тому вони можуть страждати від переохолодження, не знаючи, що їм загрожує небезпека.

Робіть часті перерви під час фізичних активностей взимку (на приклад, прибирання снігу), щоб не перенапружувати серце. Syda_Productions/Depositphotos

Не дозволяйте собі перегріватися.

Теплий одяг та фізичні навантаження на вулиці можуть призвести до перегріву. Перегрівання спричиняє раптове розширення або звуження кровоносних судин, що може призвести до гіпотонії (низького кров'яного тиску), якщо у людини є серцеві захворювання.

Якщо ви перебуваєте на морозі та відчуваєте, що пітнієте – це означає, що ви перегрілися. В такому разі варто припинити фізичну активність та зайти відпочити у приміщення.

Зробіть щеплення від грипу.

В осінньо-зимовий період підвищуються шанси захворіти на грип.

Грип є потенційно небезпечним для людей із серцевими захворюваннями, тому вакцинація – особливо важливий етап профілактики, яким не варто нехтувати.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед фізичними навантаженнями взимку.

Якщо у вас є певні серцево-судинні захворювання – проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо дозволеної кількості фізичних навантажень на вулиці взимку.