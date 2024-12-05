В Україні посилять контроль за БАДами: Рада ухвалила законопроєкт

ВР у другому читанні ухвалила законопроєкт про посилення контролю за БАДами

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який вдосконалює контроль за харчовими доповнювачами, тобто БАДами.

"За" проголосували 259 депутатів, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Кожен пацієнт, купуючи той чи інший засіб, повинен чітко розуміти, що саме обирає. Проте сьогодні ринок переповнений продукцією, яка вводить споживачів в оману…

У багатьох випадках ефективність таких засобів не підтверджена, а маркування може бути оманливим. Недоброчесні виробники нерідко заявляють, що їхні продукти мають лікувальні властивості, хоча це не відповідає дійсності", – зауважив очільник МОЗ.

Ухвалений законопроєкт визначає чіткі механізми введення дієтичних добавок в обіг. Він дозволяє МОЗ затвердити перелік вітамінів, мінеральних речовин та інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом, а також їхні максимально допустимі дози.

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Крім того, документ посилює відповідальність за виробництво та реалізацію харчових доповнювачів, які не відповідають вимогам законодавства.

Також йдеться про унормування процедури подання повідомлень про введення в обіг харчових доповнювачів, створення їхнього переліку і розміщення на офіційному вебсайті Держпродспоживслужби.

За словами Ляшка, після першого читання законопроєкт зазнав декількох змін. Зокрема, уточнили, коли реалізаторів дієтичних добавок можуть штрафувати за порушення законодавства.

Раніше ми писали, що Антимонопольний комітет наклав штраф на виробника дієтичних добавок "Біхелс", який поширював інформацію про лікувальні властивості продукції, які насправді не мали наукового доведення.