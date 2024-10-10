Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який посилює контроль за БАДами

Біологічно активні добавки – це не ліки й не чарівні пігулки, наголошують у міністерстві

Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який вдосконалює контроль за харчовими доповнювачами (дієтичними добавками).

Законопроєкт посилює відповідальність за виробництво та реалізацію БАДів, якщо ті не відповідають вимогам законодавства, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Людина, купуючи той чи інший засіб, має чітко розуміти, що саме вона купує. Водночас ми бачимо випадки, коли виробники реєструють ліки під виглядом БАДів. Це вводить в оману споживачів, ставить під загрозу їхнє здоров’я, а також є проявом недоброчесності, адже регулювання обігу БАДів значно відрізняється від регулювання обігу лікарських засобів.

Біологічно активні добавки – це не ліки й не чарівні пігулки. Їхнє призначення може бути допоміжним, проте визначати потребу в них може тільки лікар", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Міністерство також навело перелік порушень, яких найчастіше припускаються виробники та реалізатори БАДів. Серед них:

наявність складників, які можна використовувати виключно для виготовлення ліків (у тому числі рецептурних);

відсутність у складі заявлених білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин або інших речовин з поживним або фізіологічним ефектом;

невідповідність маркування вимогам, зокрема зазначення, що вони мають лікувальний ефект.

"Документ визначає чіткі механізми введення в обіг харчових доповнювачів, а також вимог до речовин, що можуть використовуватися для їхнього виробництва.

Він також дозволяє МОЗ затвердити перелік таких речих речовин і дози, дозволені до застосування у харчових доповнювачах", – зазначають у міністерстві.

Раніше ми писали, що Антимонопольний комітет наклав штраф на виробника дієтичних добавок (БАДів) "Біхелс", який поширював інформацію про лікувальні властивості продукції, які насправді не мали наукового доведення.