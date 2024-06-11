Заміна ультраперероблених продуктів на свіжі знижує ризик хвороб серця – дослідження

Вживання ультраперероблених рослинних продуктів, як-от замороженої піци, картоплі фрі чи пончиків, може значно підвищити ризик серцевих захворювань і передчасної смерті.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі The Lancet Regional Health – Europe, передає CNN.

До дослідження залучили понад 118 тисяч осіб віком від 40 до 69 років з Англії, Шотландії та Вельсу, які відповіли на запитання про свій раціон. Згодом ці дані пов'язали з лікарняними записами про серцево-судинні захворювання.

Результати спостереження показали, що ультраперероблені рослинні продукти збільшували ризик серцево-судинних захворювань на 5% і підвищували ризик передчасної смерті на 13%.

Дієтолог Дуан Меллор пояснює, що не всі рослинні продукти є здоровими.

"Попри відсутність м'яса у складі, ці продукти можуть бути шкідливими. Не можна завжди бути впевненим, що рослинна їжа є здоровою, адже цукор – також рослинний компонент.

Багато продуктів, які не містять тваринних компонентів, – печиво, чіпси та газовані напої – технічно є рослинними, але більшість людей не вважає їх частиною здорового харчування", – наголосив він.

Згідно з результатами дослідження, кожна десята заміна таких продуктів на свіжі, заморожені або мінімально оброблені рослини знижує ризик розвитку серцевих хвороб на 7%, а ризик смерті від них – на 13%.

Ультраперероблені продукти проходять через багато промислових процесів: як-от нагрівання, фракціонування поживних речовин і білків, стискання, насичення хімічними речовинами для зміни кольору, запаху, смаку і текстури.

Продукти в цій категорії обробляють так, щоб бути надзвичайно приємними для людських смакових рецепторів і швидкими в приготуванні.

«Харчові добавки, які є в цих продуктах, можуть спричиняти окислювальний стрес і запалення, що ще більше підвищує ризики для здоровʼя», – зазначила дослідниця з Університету Сан-Паулу Фернанда Раубер.

За словами професора Оксфордського університету Пітера Скарборо, визначити, наскільки шкідливими є рослинні альтернативи мʼясу – сосиски та нагетси – складно.

"Вони складають лише 0,5% від усіх ультраперероблених рослинних продуктів, аналізованих у досліджені. Тому дуже важко зробити висновок з цього спостереження щодо того, чи рослинні м'ясні альтернативи є шкідливими для здоров'я», – додає Скарборо.

За словами професора в Кінгс-коледжі в Лондоні Тома Сандерса, важливо пам'ятати, що добре збалансовані рослинні дієти, як-от середземноморська або DASH-дієти, корисні для серцево-судинного здоров'я.

Раніше ми повідомляли, що не всі ультраоброблені продукти шкідливі для здоров’я.