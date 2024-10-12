Через стійкість до антибіотиків помирають 5 млн людей на рік: у ВООЗ знають, як цьому запобігти

Вакцини проти 24 патогенів здатні скоротити кількість використання антибіотиків на 22%, що відповідає 2,5 мільярда добових доз по всьому світу щороку. Щеплення також можуть запобігти смертності через резистентність до антибіотиків та заощадити кошти на лікуванні.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Резистентність до антибіотиків виникає, коли бактерії, віруси чи грибки не реагують на ліки, що погіршує протікання захворювань у людей. Крім того, цей стан підвищує ризик поширення інфекцій, які важко лікувати, та смертей, спричинених ними.

Як зауважують у ВООЗ, здебільшого стійкість до антимікробних препаратів спричинена неправильним чи надмірним використання цих ліків.

За даними організації, щороку з причин, пов’язаних із резистентністю до антибіотиків, помирає 5 мільйонів людей у всьому світі.

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Однак у ВООЗ переконані, що зарадити ситуації можуть уже розроблені вакцини, а також препарати, що перебувають на етапі розробки.

"Подолання антимікробної резистентності починається з запобігання інфекціям, і вакцини є одними з найпотужніших інструментів для досягнення цього", – сказав генеральний директор ВООЗ, доктор Тедрос Аданом Гебреєсус.

За підрахунками фахівців, щеплення від пневмококової пневмонії, гемофільної інфекції типу В та черевного тифу можуть запобігти до 106 тисяч смертей. Вакцини проти цих захворювань уже використовують.

Додаткових понад 500 тисяч смертей, пов’язаних із резистентністю до антибіотиків, можна уникнути щорічно, коли нові вакцини проти туберкульозу та пневмонії, спричиненої паличкою Klebsiella pneumoniae, будуть впроваджені в усьому світі.

Наразі препарати для щеплення від туберкульозу перебувають на стадії клінічних випробувань, а ліки проти Klebsiella pneumoniae – на ранньому етапі розробки.

"Профілактика краще, ніж лікування, і розширення доступу до існуючих вакцин і розробка нових проти критичних захворювань, таких як туберкульоз, має вирішальне значення для порятунку життів і перелому проти антимікробної резистентності", – стверджує Тедрос Аданом Гебреєсус.

Крім того, вакцинація проти захворювань, викликаних бактеріями, може заощадити десятки мільйонів доз антибіотиків щорічно:

45 мільйонів – препарати від тифу;

до 25 мільйонів – малярії;

від 1,2 до 1,9 мільярда – туберкульозу.

Також у ВООЗ вважають, що щеплення можуть суттєво зменшити значні економічні витрати, пов’язані з резистентністю до антибіотиків.

"У всьому світі витрати лікарень на лікування резистентних патогенів, оцінені у звіті, оцінюються в 730 мільярдів доларів США щороку.

Якби вакцини можна було розгорнути проти всіх оцінених патогенів, вони могли б заощадити третину лікарняних витрат, пов’язаних зі стійкістю до антибіотиків", – говорять в організації.

Нагадаємо, науковці вважають, що стійкість бактерій до антибіотиків здатна призвести до понад 39 мільйонів смертей до 2050 року.