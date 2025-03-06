Акушери й гінекологи найбільше дискримінують жінок із ВІЛ: дослідження БО "Позитивні жінки"

Доповнено: о 20:02

У 2023 році 18% опитаних ВІЛ-позитивних жінок не могли отримувати гінекологічні послуги через закриття гінекологічних відділень внаслідок війни.

Більш ніж третина ВІЛ-позитивних жінок зазнавала дискримінації під час пологів. Такі результати дослідження презентувала голова правління БО "Позитивні жінки" Олена Стрижак під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Дослідження показало, що більш ніж половина вагітних жінок з ВІЛ звертаються до медзакладів пізніше 25 тижнів вагітності (згідно з рекомендаціями лікарів, потрібно до 12 тижнів).

"Акушерсько-гінекологічна служба, на жаль, найбільш дискримінаційна в нашому випадку, стосовно жінок [із ВІЛ]", – каже Олена Стрижак.

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За даними дослідження, повномасштабне вторгнення негативно вплинуло на здоров’я ВІЛ-позитивних жінок. Зокрема у 2023 році тестування на ВІЛ серед жінок скоротилося на 15% порівняно з довоєнним рівнем.

У 36% жінок, які живуть з ВІЛ, погіршився стан здоров'я (у 23% – сильно погіршився) порівняно з 24 лютого 2022 року.

Опитування також показало, що руйнування медичних закладів погіршило доступ жінок із ВІЛ до життєво необхідних послуг.

16% опитаних українок погодилися із тим, що через це не змогли отримати антиретровірусну терапію, ще 12% учасниць, зокрема з туберкульозом, не пройшли планові обстеження. Найпоширенішими причинами цього назвали високу вартість медичних послуг, їхню відсутність або транспортні бар’єри.

"Жінки частіше стикаються зі знеціненням симптомів, стигматизацією та дискримінацією, особливо якщо мають ВІЛ чи туберкульоз [...]

Ми повинні долати цю ґендерну нерівність і починати цей шлях із самого початку – з виховання молодого покоління, – вважає голова представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні Ярослава Лопатіна.

69% жінок розповіли, що турбота про себе відійшла на задній план порівняно з базовими потребами, а 53% зазначили, що не мають сил просити про допомогу.

"3 початком повномасштабної війни жінки, які живуть з ВІЛ, стикнулися зі значними барʼєрами у доступі до необхідних медичних послуг, що вплинуло не лише на стан їхнього здоровʼя, але й на загальний психічний стан і можливість піклуватися про себе", – додали в організації.

Олена Стрижак наголосила на важливості толерантності та людиноцентричного підходу в закладах охорони здоровʼя, щоб подолати стигму навколо ВІЛ-позитивного статусу у жінок.