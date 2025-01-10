Реформа МСЕК: як та коли відбувається продовження тимчасової непрацездатності
Як продовжити тимчасову непрацездатність після ліквідації МСЕК
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У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як після ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) продовжити тимчасову непрацездатність.
Цей процес відбуватиметься у кілька етапів, зазначили у відомстві.
Лікар формує направлення пацієнта на оцінювання в таких випадках:
- тимчасова непрацездатність триває безперервно протягом 120 днів або 156 днів із перервами між періодами;
- у разі стійкого або необоротного захворювання, за якого не прогнозується повне одужання;
- за наявності у пацієнта серйозних медичних інтервенцій або захворювань, передбачених нормативно-правовими актами;
- для пацієнтів із туберкульозом – після 10 місяців непрацездатності.
Процедура відбувається у кілька етапів:
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- після спливу зазначених термінів лікар аналізує медичну документацію пацієнта та стан його здоров’я, включаючи результати обстежень і прогноз;
- у разі необхідності лікар ініціює подання електронного направлення на оцінювання;
- експертні команди вивчають медичні документи, анамнез і прогноз захворювання.
За результатами оцінювання команда приймає одне з рішень:
- встановлення інвалідності – якщо стан здоров’я пацієнта не дозволяє відновити працездатність;
- продовження строку тимчасової непрацездатності – якщо є позитивний прогноз на відновлення;
- завершення строку тимчасової непрацездатності – якщо немає підстав для подальшого продовження.
Витяг з рішення експертної команди надається пацієнту на руки та відправляється лікарю для подальшого формування чергового медичного висновку про тимчасову непрацездатність.
Раніше у МОЗ розповідали, що змінилося в оцінюванні стану онкохворих пацієнтів після ліквідації МСЕК.