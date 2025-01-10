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Реформа МСЕК: як та коли відбувається продовження тимчасової непрацездатності

Альона Павлюк — 10 січня, 17:51
Реформа МСЕК: як та коли відбувається продовження тимчасової непрацездатності
Як продовжити тимчасову непрацездатність після ліквідації МСЕК
tongpatong/Depositphotos

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як після ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) продовжити тимчасову непрацездатність.

Цей процес відбуватиметься у кілька етапів, зазначили у відомстві.

Лікар формує направлення пацієнта на оцінювання в таких випадках:

  • тимчасова непрацездатність триває безперервно протягом 120 днів або 156 днів із перервами між періодами;
  • у разі стійкого або необоротного захворювання, за якого не прогнозується повне одужання;
  • за наявності у пацієнта серйозних медичних інтервенцій або захворювань, передбачених нормативно-правовими актами;
  • для пацієнтів із туберкульозом – після 10 місяців непрацездатності​​.
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Процедура відбувається у кілька етапів:

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  • після спливу зазначених термінів лікар аналізує медичну документацію пацієнта та стан його здоров’я, включаючи результати обстежень і прогноз;
  • у разі необхідності лікар ініціює подання електронного направлення на оцінювання;
  • експертні команди вивчають медичні документи, анамнез і прогноз захворювання.

За результатами оцінювання команда приймає одне з рішень:

  • встановлення інвалідності – якщо стан здоров’я пацієнта не дозволяє відновити працездатність;
  • продовження строку тимчасової непрацездатності – якщо є позитивний прогноз на відновлення;
  • завершення строку тимчасової непрацездатності – якщо немає підстав для подальшого продовження​.

Витяг з рішення експертної команди надається пацієнту на руки та відправляється лікарю для подальшого формування чергового медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Раніше у МОЗ розповідали, що змінилося в оцінюванні стану онкохворих пацієнтів після ліквідації МСЕК.

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