Вживаєте полівітаміни щодня? Ні, вони не продовжать ваше життя, а можуть ще й нашкодити

Як прийом полівітамінів впливає на тривалість життя – дослідження

Щоденне вживання полівітамінів не допомагає людям жити довше. Ба більше, воно може збільшити ризик ранньої смерті.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Jama Network, повідомляє The Guardian.

Раніше вчені вже ставили під сумнів користь полівітамінів для здоров'я і попереджали про можливу шкоду від них. Наприклад, дослідження показало, якщо природні джерела бета-каротину захищають від раку, то добавки з бета-каротином можуть підвищити ризик раку легенів і серцевих захворювань.

Науковці зі США проаналізували дані трьох великих медичних досліджень, розпочатих у 1990-х роках, які збирали детальну інформацію про щоденне вживання полівітамінів. Їхніми учасниками були понад 390 тисяч дорослих без серйозних хронічних захворювань. За ними спостерігали понад 20 років.

Вчені не знайшли доказів того, що щоденне вживання полівітамінів подовжує життя. Щобільше, вони виявили на 4% вищий ризик смерті серед тих, хто приймав їх у перші роки спостереження.

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Причинами такої тенденції можуть бути дві: власне шкода від полівітамінів або те, що люди починають їх вживати, коли розвивається певна хвороба.

За словами співавтора дослідження Ніла Барнарда, вітаміни можуть бути корисними в конкретних випадках. Наприклад, вітамін С рятує від цинги, а бета-каротин, вітаміни С і Е та цинк уповільнюють вікову дегенерацію жовтої плями, що може призвести до серйозної втрати зору.

Проте, як стверджує Барнард, "полівітаміни дають забагато обіцянок і не виконують їх". Замість них краще вживати здорову їжу, яка дає широкий спектр мікроелементів, макроелементів і клітковини, обмежуючи при цьому насичені жири та холестерин.

"Суть в тому, що полівітаміни не допомагають. Наукового обґрунтування цьому немає", – зауважив дослідник.

Нагадаємо, вчені дослідили, чи впливає на здоров'я довготривалий прийом добавок кальцію та вітаміну D.