Як нічне освітлення може впливати на розвиток хвороби Альцгеймера? Відповідь учених

У багатьох місцях світу вуличні ліхтарі та світлові вивіски горять цілодобово, проте постійне освітлення вулиць і приміщень у нічний час може негативно впливати на наше здоров’я.

Вчені виявили, що люди, особливо молодші за 65 років, які регулярно піддаються впливу штучного світла вночі, мають підвищений ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Neuroscience, пише MedicalXpress.

Дослідження показало, що чим більше людина піддається впливу нічного світла, тим вищим є ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

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Як пояснює автор дослідження Робін Войґт-Зувала, нічне світлове забруднення може бути важливим фактором ризику, на який можна впливати.

Дослідники проаналізували карти світлового забруднення у різних штатах США та зібрали медичні дані про людей, схильних до ризику хвороби Альцгеймера. Виявилося, що недуга частіше виникає у людей віком понад 65 років, які живуть у регіонах із сильним нічним освітленням.

У людей до 65 років нічне освітлення навіть більше впливає на ризик розвитку хвороби, ніж інші відомі фактори ризику, як-от діабет, високий тиск чи інсульти.

Хоча поки що незрозуміло, чому саме молодші люди більш вразливі до світлового впливу, вчені припускають, що це може бути пов'язано з особливостями нашого організму. Важливим фактором є і те, що молодші люди частіше живуть у містах, де нічне освітлення майже не вимикається.

Дослідники радять людям, які живуть у місцях з інтенсивним нічним освітленням, зробити кілька простих змін для захисту свого здоров'я. Наприклад, можна використовувати щільні штори або спати з маскою для очей, щоб зменшити вплив світла. Також важливо звернути увагу на світло вдома – синє світло, яке випромінюють екрани та сучасні лампи, найсильніше порушує наш сон.

Вчені підкреслюють, що потрібно більше досліджень, аби краще зрозуміти, як світло впливає на розвиток хвороби Альцгеймера.

Раніше ми розповідали, що тривалий вплив забрудненого повітря та шуму, спричинений транспортом, може підвищувати ризик безпліддя.