Як правильно очистити рану вдома і коли варто звертатися до лікаря: інструкція

Як правильно очистити рану вдома і коли варто звертатися до лікаря

Рани бувають різної величини та глибини, і деякі з них потребують фахової медичної допомоги, тоді як з іншими можна впоратися самотужки.

Якщо є ризик інфекції чи не вдається зупинити кровотечу, варто негайно звернутися до лікаря. Однак для менш серйозних випадків, таких як подряпини чи невеликі порізи, можна обробити рану вдома.

Як визначити серйозність рани – сертифікована медсестра Еван Міньор пояснила Cleveland Clinic.

Оцінка серйозності рани

Після травмування перше, що потрібно зробити, – оцінити серйозність рани. Якщо вона поверхнева (невелика подряпина чи поріз), з нею можна впоратися вдома.

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До лікаря варто звернутися якщо рана:

відкриває кістку, органи чи кровоносні судини;

сильно кровоточить і кров не зупиняється, навіть після застосування тиску;

утворилася внаслідок проколу будь-якого виду;

розташована на обличчі чи статевих органах;

спричинена укусом тварини чи людини.

Оцінка серйозності рани – важливий етап. Якщо рана особливо глибока, може знадобитися накладання швів або хірургічне лікування.

Якщо ви не впевнені, чи рана серйозна, завжди краще проявити обережність і звернутися до лікаря, щоб упевнитися в цьому.

Якщо ви маєте справу з опіком, вам може знадобитися негайна допомога та різні рівні лікування.

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Кроки очищення рани

Ось кілька кроків, які допоможуть зменшити ризик інфекції.

Помийте руки

Якщо це можливо, уникайте торкання відкритої рани, поки не помиєте руки ретельно. Цей важливий крок мінімізує ризик передачі бактерій на рану.

Застосуйте тиск

Кров при невеликих подряпинах і порізах зазвичай зупиняється сама по собі. Але якщо у вас більш серйозна рана, обережно притисніть ділянку довкола неї, поки кровотеча не зупиниться або до надання медичної допомоги.

Очистіть рану

Не використовуйте для цього спирт або перекис водню. Вони можуть ще більше подразнити рану і затримати процес загоєння.

Натомість використовуйте м’яку тканину, мило і теплу воду для опрацювання ділянки навколо. Потім обережно промийте рану під теплою проточною водою.

Видаліть сміття

Якщо в рані є явні частинки сміття (наприклад, дрібні камінці або скалки), обережно видаліть їх чистим пінцетом. Будь-які більші частинки має обробляти медичний працівник.

Закрийте рану бинтом або пов’язкою

Якщо у вас є невелика подряпина чи поріз, їх не обов'язково бинтувати – краще дати їм трохи повітря.

Але більші рани можуть потребувати стерильних бинтів або марлі для захисту від подальшої інфекції. Бинти також допомагають підтримувати вологе середовище, що сприяє загоєнню.

Очищайте щодня

Знімайте пов'язку хоча б раз на день. Після очищення рани накладіть нову пов'язку. У випадку з більш складними ранами для запобігання інфекції може знадобитися промивання два-три рази на день.

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Коли звертатися до лікаря

Якщо ви не можете зупинити кровотечу або оцінюєте рану як серйозну, слід негайно звертатися до лікаря. Також медична допомога необхідна, якщо ви помітили ознаки інфекції, зокрема:

збільшення, посилення болю;

почервоніння, що розповсюджується навколо рани або червоні смуги на шкірі;

набряк навколо рани;

ділянка є гарячою на дотик;

з рани виділяється гній або інші рідини;

рана неприємно пахне;

лихоманка або озноб;

загальне нездужання.

"Якщо лікар обробив рану, але ваш стан не покращується протягом 90 днів, рекомендую звернутися до ще одного медика – від хірурга або спеціаліста з лікування ран", – радить Міньор.

Раніше вчені пояснили , чому у людей рани гояться майже втричі повільніше, ніж у тварин.