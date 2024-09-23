Як полегшити симптоми ПТСР? Вчені вважають, що допоможе гра в тетріс

Вчені виявили, що гра в тетріс може допомогти позбавитися неприємних спогадів про травматичні події, які часто виникають у людей з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

Аби довести це, науковці з Уппсальського університету (Швеція) провели експеримент, у якому взяли участь 164 людини, повідомляє MedicalXpress. Його результати опублікували в BMC Medicine.

Усі учасники дослідження були медичними працівниками, яким після досвіду роботи під час пандемії COVID-19 діагностували ПТСР.

Одним із характерних симптомів цього стану вважають неприємні та нав’язливі спогади про травматичну подію у формі уявних образів. У цьому дослідженні вчені зосередилися на зменшені цього прояву хронічного порушення.

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Спершу науковці протягом тижня спостерігали за учасниками експерименту. Вони моніторили, наскільки часто в тих виникали нав’язливі спогади про травму.

Згодом 164 медичних працівників поділили на дві групи: перша намагалася замінювати спогади грою в тетріс, друга – використовувала для цього радіо.

В основі першого підходу лягло ментальне обертання уявних об’єктів. Під час розваги учасники першої групи мали уявляти предмети в іншому положенні, ніж вони є насправді.

Усі залучені медичні працівники протягом дослідження вели щоденники своїх спогадів. Спостереження засвідчили, що на початку експерименту вони мали в середньому 15 нав’язливих образів на тиждень.

Після п’яти тижнів виконання завдань учасники, які прослуховували радіо, в середньому фіксували п’ять неприємних епізодів на тиждень. Натомість медичні працівники з першої групи в середньому мали лише один випадок нав’язливого спогаду.

Надалі автори дослідження продовжували оцінювати психічний стан учасників ще протягом шести місяців. Вони виявили, що ігрова терапія допомогла зменшити вираженість симптомів ПТСР.

За результатами опитувальника, який використовують для оцінки ознак посттравмитичного стресового розладу, перша група учасників мала приблизно вдвічі менше симптомів, ніж друга.

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"Для нас було здивуванням, що метод лікування був настільки ефективним і що поліпшення симптомів тривало протягом шести місяців.

Я розумію, ефективність такого короткого втручання за допомогою відеоігор може здатися малоймовірною. Водночас, це не включає дієвості спілкування з терапевтом", – наголошує провідна авторка дослідження, професорка Уппсальського університету Емілі Голмс.

Науковці припускають, що завдяки простій і доступній ігровій терапії можна зменшити інші симптоми ПТСР.

"Травма може вплинути на будь-кого. Якщо цього ефекту можна досягти за допомогою повсякденного інструменту, який включає відеоігри, це може бути доступним способом допомогти багатьом людям", – додає Емілі Голмс.

Нагадаємо, в Україні понад 20 тисяч людей мають підтверджений діагноз "посттраматичний стресовий розлад". Водночас 44% українських дітей мають ознаки потенційного ПТСР.