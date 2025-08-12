Допоможе мушля: вчені знайшли спосіб полегшити стан людей з порушенням дихання під час сну

Вчені знайшли спосіб полегшити стан людей, які мають порушення дихання під час сну. Допомогти їм може давній індійський ритуал – дмухання в мушлю.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі ERJ Open Research, пише The Guardian.

Синдром обструктивного апное сну (СОАС) – це розлад, при якому відбувається звуження або перекриття дихальних шляхів під час сну через розслаблення м’язів. Це спричиняє короткочасну зупинку дихання, що пробуджує людину та може призвести до зниження рівня кисню у крові. Серед симптомів СОАС – гучне хропіння та звуки задухи.

Дмухання в мушлю (шанк) – це давній ритуал, під час якого треба глибоко вдихати й видихати у спіралеподібну раковину. Саме він, на думку індійських вчених, може полегшити сон пацієнтів із СОАС.

У дослідженні взяли участь 30 людей віком від 19 до 65 років, які страждають на цей розлад.

Приблизно половину групи навчили виконувати вправи з мушлею, інші – працювали зі звичайними техніками глибокого дихання. Всі учасники приділяли увагу вправам щонайменше 15 хвилин протягом п'яти днів на тиждень.

Через шість місяців дослідження з’ясувалося, що ті, хто практикував дмухання в мушлю, мали вищий рівень кисню в крові протягом ночі та на 4-5 епізодів СОСА менше за годину. Крім того, вони були на 34% менш сонливими протягом дня.

"Спосіб дмухання в шанкх досить своєрідний. Ця дія створює сильні вібрації та опір повітряному потоку, що, ймовірно, зміцнює м'язи верхніх дихальних шляхів, зокрема горло і м'яке піднебіння – області, які часто здавлюються під час сну у людей з СОСА", – зазначив керівник дослідження Крішна К. Шарма.

Найпоширенішим методом лікування апное сну є апарат CPAP, який передбачає носіння маски, що подає повітря під тиском у ніс і горло під час сну. Хоча він є ефективними, але не дуже зручним.

Щоб остаточно підтвердити свої висновки вчені планують провести більш масштабне дослідження за участі декількох лікарень.

Нагадаємо, у 2024 році вчені назвали перший ефективний препарат для лікування обструктивного апное сну.