Як правильно мити пупок? Лікарка розповіла про можливі наслідки недогляду

Після загоєння пірсинг очищують так само, як і звичайну шкіру навколо пупка

Більшість людей рідко згадують про пупок, якщо не йдеться про його роль у процесі народження. Однак ця, здавалося б, незначна ділянка тіла потребує регулярного догляду.

Пупок – незалежно від того, "внутрішній" він чи "зовнішній" – є ідеальним середовищем для скупчення бактерій, бруду та поту. Тому нехтування очищенням цієї зони може призвести до неприємних наслідків – від неприємного запаху до серйозних інфекцій.

Наскільки часто треба мити пупок і як правильно це робити? Терапевтка Манжарі Доу розповіла Cleveland Clinic.

Чистота – запорука здоров’я

За словами лікарки, для миття пупка найкраще використовувати звичайну мильну воду та м’яку тканину або ватну паличку.

Важливо уникати агресивних засобів і ароматизованих лосьйонів, які можуть сприяти подразненню шкіри або ще більшому зростанню бактерій.

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Людям із "внутрішнім" пупком слід бути особливо обережними – така форма створює вологе й темне середовище, де бактерії активно розмножуються. Достатньо промити пупок теплою мильною водою, обережно витерти й повністю висушити.

"Зовнішній" пупок доглядати легше. Його так само очищують мильною водою, після чого ретельно висушують.

Якщо на пупку у вас є пірсинг, варто бути ще більш уважними. До повного загоєння проколу важливо дотримуватися рекомендацій майстра або лікаря. Після загоєння пірсинг очищують так само, як і звичайну шкіру навколо пупка.

Чим небезпечна забрудненість пупка

Якщо пупок не мити тривалий час, можна зіткнутися з кількома проблемами:

неприємний запах через скупчення поту, шкірного сала й мертвих клітин;

через скупчення поту, шкірного сала й мертвих клітин; дріжджова інфекція, яку в умовах вологи та тепла спричиняє грибок Candida, проявляється почервонінням, свербінням, печінням і навіть виділеннями.

"Чистити пупок щодня – не шкідливо, та важливо – не перестаратися. А якщо помітили біль чи виділення – не зволікайте з візитом до лікаря", – підсумовує лікарка.

Раніше художниця створила "живі" портрети бактерій у наших пупках.