Не бийте палкою, а краще зʼїжте: чим корисна кропива і як її приготувати

"Жалюча" кропива може стати корисним доповненням до раціону, якщо її правильно приготувати

Кропива дводомна – найпоширеніший лікарський дикорос із родини кропивових в Україні. Цю жалючу рослину всі пам’ятають ще з дитинства.

Утім, не кожен знає, що вона їстівна, смачна і після правильної обробки зовсім не "кусається". Українці традиційно вживали кропиву – засушували, додавали у зелений борщ чи хліб.

"УП. Життя" зібрала інформацію про користь і способи приготування кропиви, скориставшись матеріалами WebMD, PubMed, Healthline та Євгена Клопотенка.

Чим корисна кропива?

Кропива багата на клітковину, білок, антиоксиданти, вітаміни та мінерали (калій, кальцій, цинк, залізо, магній, фосфор тощо).

Рання кропива особливо корисна через високі концентрації вітамінів A, C, D, E, F, K і P, вітамінів групи B.

Окрім вітамінів і мінералів, стебло і листя кропиви містять амінокислоти, флавоноїди, каротиноїди та інші корисні елементи. Навіть у насінні кропиви є насичені та ненасичені жирні кислоти, каротиноїди.

Рання кропива особливо корисна через високий вміст вітамінів A, C, D, E, F, K, P, групи B ФОТО: sergii.kl.ua/DEPOSITPHOTOS

Кропива містить фітонциди (виробляються рослинами для захисту від бактерій, вірусів, грибків та інших мікроорганізмів), які оздоровлюють кишкову мікрофлору. У листі свіжої кропиви є каротиноїди, що беруть участь у синтезі імуноглобулінів, мають антиоксидантні та протизапальні властивості та допомагають працювати вітаміну А, необхідному для здоров'я очей.

Є й фітостерини, зокрема, ситостерин, який нормалізує холестериновий обмін. Також кропива має сечогінний ефект, і в деяких дослідженнях йдеться, що вона може покращувати роботу сечовидільної системи.

Як готувати кропиву?

Не варто збирати кропиву біля трас – краще знайти цю рослину на городі чи в саду, де її не забруднює велика кількість вихлопних газів. Якщо боїтеся пожалитися – надягніть рукавички або беріть рослину через рушник.

Кропиву можна додавати до зеленого борщу, вживати, як полівітамінний овоч до салатів, тушкувати... ФОТО: alicjane/DEPOSITPHOTOS

Спочатку потрібно добре промити кропиву у проточній воді, а потім залити окропом на 5 хв і процідити. Кропива жалить через мурашину кислоту в складі рослини, але термічна обробка допомагає позбутися "пекучості".

"Висушену чи приготовану кропиву безпечно вживати в їжу для більшості людей. Однак не варто їсти свіже листя, оскільки воно може викликати подразнення", – радять у Healthline.

Кропиву можна додавати до зеленого борщу або вживати, як додаток до салатів. Також листя цієї рослини можна тушкувати з овочами, яйцями, додавати до каш, використовувати як гарнір (наприклад, тушити з часником та олією, як шпинат) тощо.

Насіння можна додавати у хліб. А висушене листя і квіти – заварювати для приготування трав'яного чаю.

"Регулярне вживання чаю з кропиви може допомогти знизити систолічний артеріальний тиск, а також зняти напругу і стрес", – кажуть вчені.

Рецепти страв із кропиви

Зелений борщ від Клопотенка

Український кухар Євген Клопотенко радить приготувати “справжній зелений борщ” зі щавлем та кропивою

Український кухар Євген Клопотенко радить приготувати "справжній зелений борщ" зі щавлем та кропивою. Для цього потрібні такі інгредієнти:

2 курячих стегна;

3 л. води;

2 ріпчасті цибулі;

1 морква;

чверть кореня селери;

2-3 лаврових листки;

3-4 горошин духмяного перцю;

3-4 картоплини;

1 пучок щавлю;

1 пучок кропиви;

3-4 яйця;

3 ст. л. соняшникової олії;

10 гілочок петрушки.

Починайте приготування зеленого борщу з бульйону: 2 курячих стегна вимийте, покладіть у каструлю, додайте одну цілу очищену ріпчасту цибулю, половину моркви і чверть кореня селери, нарізаного довільними шматочками.

Також додайте 3-4 горошини духмяного перцю та 2-3 лаврових листки, залийте 3 літрами води і варіть 30 хвилин, а після приберіть овочі з бульйону.

Другу ріпчасту цибулю дрібно наріжте кубиками і підсмажте на пательні з невеликою кількістю соняшникової олії до м'якості. Додайте другу половину моркви, натерту на крупній тертці, підсмажте все разом ще 5 хвилин.

Візьміть 3-4 картоплини, наріжте будь-якими шматочками і додайте в бульйон. Варіть 15 хвилин.

Окремо відваріть 3-4 яйця в підсоленій воді 5 хвилин із моменту закипання, а потім залийте холодною водою, щоб вони легко очищалися.

За одну хвилину до готовності борщу додайте порізану зелень: половину пучка щавлю та кропиви.

Іншу частину щавлю і петрушку залийте 150 мілілітрами води і перебити блендером до стану пюре, процідіть через сито і додайте в борщ. Доведіть його до кипіння і вимикайте вогонь.

До столу подавайте гарячим, із розрізаними навпіл яйцями.

"Естонський" салат

Варіація естонського салату з кропивою, помідорами та редькою Фото: ТАПІО ВАРЕС/DELPHI MEDIA

На сайті Estonian Quisine пропонують рецепт весняного салату з кропиви, моркви та яєць. Для цього вам знадобляться:

листя кропиви (чи іншого дикоросу – щавлю, кульбаби);

сира морква;

варені яйця;

подрібнений фундук (можна інший горіх);

сметана, майонез і часник.

Промийте зелень кропиви та 2 хвилини проваріть в окропі, щоб позбутися "пекучості". Процідіть і поріжте кропиву на шматочки.

Додайте терту моркву, подрібнені горіхи та варене яйце, порізане великими шматками.

Для соусу змішайте сметану, майонез і подрібнений часник. Готово!

На кулінарних сайтах можна знайти й інші рецепти естонського салату з кропиви. Кропиву зі сметанним соусом можна доповнити помідорами, редискою, волоським горіхом, вареною картоплею та іншими інгредієнтами на ваш смак.

Кропив'яний чай

Кропив'яний чай не лише смачний, а й корисний для зняття напруги та стресу Фото: MadeleineSteinbach/DEPOSITPHOTOS

Щоб приготувати чай з листя кропиви, доведіть 300 мілілітрів води до кипіння на гарячій плиті. Киньте у воду столову ложку свіжої кропиви або чайну ложку сушеної кропиви.

Дайте кропиві настоятися 5-10 хвилин, процідіть і подавайте до столу. Якщо хочете більш насичений смак – настоюйте чай 25 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми дізналися у дієтолога, чи можна їсти кульбабу, чим вона корисна і як її готувати.