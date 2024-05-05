Чим корисна кульбаба, як її приготувати та кому не слід вживати? Пояснює дієтолог

Навесні в Україні цвіте кульбаба лікарська – багаторічна трав’яниста рослина, яка не лише тішить око, а й може стати смачним доповненням до раціону.

Поки кульбаби не дали пухнасті плоди з насінинками, можна спробувати замаринувати квітки, зробити салат із листя чи ферментувати пупʼянки. Утім, декому весняна рослина може зашкодити.

Дієтологиня Людмила Пилипюк пояснила "Українській правді. Життя", чим корисна кульбаба, як її правильно вживати і кому це протипоказано.

Чим корисна кульбаба?

Усі частини кульбаби їстівні ФОТО: Eladstudio/DEPOSITPHOTOS

Кульбаба вважається їстівною та лікарською рослиною, що містить гіркоти (речовини рослинного походження з вираженим гірким смаком) і покращує травлення.

Кульбаба містить вітаміни А, С, К та Е, невелику кількість вітамінів групи В, антиоксиданти (зокрема, бета-каротин, поліфеноли), фолієву кислоту, терпеноїди, полісахариди. У зелені кульбаби також є кілька мінералів, зокрема залізо, кальцій, магній і калій у невеликій кількості.

Гіркоти стимулюють секрецію шлункового соку і покращують апетит, мають жовчогінну дію. Це може бути корисним при деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту, наприклад – при гастриті зі зниженою кислотністю. Водночас підвищена кислотність навпаки несумісна з великою кількістю гіркот, каже дієтологиня Людмила Пилипюк.

В інтернеті є багато тверджень про різноманітні цілющі властивості кульбаби. Однак, за словами лікарки, у світі немає ґрунтовних досліджень впливу кульбаби на мікробіоту кишківника чи лікування кишково-шлункових захворювань.

Рослину варто використовувати як цікаве та естетичне доповнення до раціону, а не як панацею від хвороб.

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Як правильно вживати кульбабу?

Корінь кульбаби можна смажити, квіти їсти сирими або ферментувати, а листя – додавати в салат замість руколи Фото: zoryanchik/DEPOSITPHOTOS

❌ Не можна збирати кульбабу на трасі, вздовж доріг чи стежок, біля промислових обʼєктів чи посеред міста, адже рослина збирає пил і шкідливі речовини з вихлопних газів.

"Кульбаба збере все, що виходить з вихлопами газів із автомобілів, зокрема важкі метали, які є дуже токсичними. Шкода буде набагато більша, ніж користь тих компонентів, на які ми розраховуємо", – каже дієтологиня.

✅ Краще зрізати кульбаби у себе на городі/в саду, купувати салатні набори у супермаркетах чи з ферм, де вирощують ці квіти.

✅ Перш ніж їсти кульбабу, обов’язково потрібно помити її та замочити у холодній воді на 10-30 хвилин.

Це потрібно, щоб очистити рослину від бруду, пилу, комах та будь-яких слідів тварин (нагадаємо, коти є носіями токсоплазмозу). Також після замочування листя стане менш гірким.

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✅ Висушіть помиту рослину. Приготуйте або зберігайте у контейнері в холодильнику.

✅ Дієтологиня додає, що немає досліджень, яка кількість спожитої кульбаби може бути небезпечною.

Як смачно приготувати кульбабу?

Усі частини рослини можна їсти. Корінь кульбаби часто сушать і роблять з нього чай, але можна їсти його цілим, як і інші коренеплоди. Квіти можна додавати в салат або ферментувати їх разом з пупʼянками, а листя – додавати в салат разом з іншою зеленню.

Листя

"Молоде зелене листя, коли квітка ще не перетворилась на білу "шапку", найкраще для використання в салатах як джерело клітковини та корисних речовин", – розповідає Людмила Пилипюк.

Для салату достатньо взяти жменю кульбаби. Як варіант, можна взяти 5-7 листочків кульбаби, змішати з іншим листовим салатом та іншими компонентами страви.

Листочки кульбаби – це щось на межі між руколою і полином за кількістю гіркот. Щоб смачно приготувати кульбабу, дієтологиня радить поєднувати гіркі елементи рослини з кислотами. І корені, і листя кульбаби можна відварити з додаванням лимонної кислоти чи оцту.

А в салат із сирих листочків кульбаби можна додати варені яйця, буряк, картоплю, м’ясо. Заправити лимонним соком, соусом із яблучного оцту з діжонською гірчицею тощо.

"У Франції, Бельгії та Іспанії вирощують і культивують цілі плантації кульбаби. У Франції є ліонський салат з сирого листя кульбаби. У східних країнах більше використовують варене листя", – каже Людмила Пилипюк.

Корені

Корені кульбаби за смаком схожі на корені цикорію, каже Людмила Пилипюк. Їх можна почистити й підсмажити – вони карамелізуються за рахунок інуліну та добре поєднаються з овочами або м’ясом.

"Також у деяких країнах коріння сушать при високих температурах, розмелюють і використовують як напій з кавовим смаком", – додає дієтологиня.

Квіти і бутони

Кульбабу можна додавати в чай, сушити і робити відвари Фото: MADELEINESTEINBACH/DEPOSITPHOTOS

Квіти й "пуп’янки" кульбаб можна вживати сирими для приготування чаїв, салатів, використовувати як декор або замаринувати.

"Бутони і суцвіття можна маринувати, як каперси або як квашений огірок, що корисно для нашого мікробіому", – розповідає Людмила Пилипюк.

Жовті пелюстки можна обрізати, засушити і додати в чай. Також квіти кульбаби дуже багаті на пилок, і з них виходить смачний мед.

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Кому не варто їсти кульбабу?

Людмила Пилипюк не рекомендує вживати кульбабу людям, які мають загострення захворювань шлунково-кишкового тракту, жовчнокам'яну хворобу, підвищену кислотність шлунку. Також лікарка радить уникати цієї рослини вагітним та маленьким дітям.

"Ми апріорі не рекомендуємо вживати кульбаби вагітним, дітям до трьох років та людям у гострих станах, тому що не було відповідних досліджень і ми цю групу не виключаємо з групи ризику", – каже Людмила.

Якщо у людини пилкова алергія, не варто вживати кульбаби, адже у них багато палку. Загалом якщо ви помітили симптоми алергії, слід піти до лікаря та виявити, які алергени їх провокують.

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