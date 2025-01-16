Вчені визначили, як мозок спонукає обирати більш шкідливу їжу

Як спогади про солодку та жирну їжу можуть впливати на поведінку

Науковцям вперше вдалося довести, що спогади про жирну чи солодку їжу можуть безпосередньо впливати на харчову поведінку. Це відкриття потенційно може допомогти у лікуванні розладів харчової поведінки.

Результати дослідження опублікували в журналі Nature Metabolism.

Науковці з університетів Пенсильванії та Південної Каліфорнії провели експеримент на мишах, щоб дослідити роль нервової системи в розладах харчової поведінки.

Вчені дослідили, як специфічні групи нейронів у гіпокампі у головному мозку реагують на жири та цукри. Гіпокамп – це не лише центр пам'яті та просторової навігації, як вважали раніше.

Це також ключовий регулятор нашої харчової поведінки, який здатний формувати мотивацію та уподобання до їжі.

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Дослідники виявили, що у гіпокампі є дві окремі групи нейронів:

цукрові нейрони, які відповідають за формування пам'яті про місцезнаходження солодкої їжі;

жирові нейрони, що посилюють мотивацію до споживання жирної їжі.

Для перевірки цих припущень вчені провели низку експериментів на мишах, використовуючи передові технології – генетичну маніпуляцію та оптогенетику.

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Дослідники також зʼясували, що під час споживання такої їжі активуються різні нейрони в гіпокампі, тобто спогади про солодку та жирну їжу зберігалися окремо.

Науковці припускають, що це повʼязано із тим, що їжа зазвичай має одну з цих характеристик (або солодка, або жирна). Тому за інформацію відповідають різні рецептори та окремо зберігається інформація про висококалорійні поживні речовини.

Науковці також штучно деактивували нейрони, що зберігали спогади про жирну чи солодку їжу. Це показало несподіваний результат: миші без спогадів про жирну їжу споживали на 40% менше жирів за контрольну групу; а без спогадів про солодку їжу – на 50% менше сахарози.

Водночас видалення цих нейронів мало суттєві наслідки. Миші втрачали здатність запам'ятовувати місцезнаходження їжі, якщо були вилучені "цукрові нейрони". Тоді як видалення "жирових нейронів" знижувало мотивацію споживати жири.