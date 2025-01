Брати до уваги не лише вагу: вчені пропонують змінити підхід до визначення ожиріння

Науковці пропонують змінити підхід до визначення ожиріння. Вони хочуть зосередити увагу не тільки на вазі, а й на кількості жиру в організмі та супутніх хворобах.

Про це йдеться у звіті, опублікованому в науковому журналі The Lancet Diabetes & Endocrinology journal, пише The New York Times.

Міжнародна комісія, яка складається з 58 вчених, запропонувала використовувати індекс маси тіла (ІМТ) як інструмент для виявлення людей, що повинні пройти обстеження на наявність надлишкового жиру в організмі.

Науковці пропонують розділяти ожиріння на два стани: доклінічний та клінічний.

Пацієнтам з ІМТ понад 25 і надмірною кількістю жиру, але відсутністю інших проблем зі здоров’ям науковці радять дати спокій. Однак такі люди повинні перебувати під наглядом, щоб не набирати зайву вагу і, можливо, схуднути. Такий стан вчені називають доклінічним ожирінням.

РЕКЛАМА:

Люди, в яких через ожиріння виникли ускладнення, потребують лікування для поліпшення здоров'я і запобігання серйозним ушкодженням органів. Зокрема, йдеться про задишку, серцеву недостатність, біль у стегнах або колінах, порушення обміну речовин і погане функціонування органів. Це – клінічне ожиріння.

Як дізнатися про надлишок жиру в організмі?

Вчені кажуть, що людям з ІМТ 40 і більше не треба оцінювати вміст жиру в організмі – їм можна діагностувати клінічне ожиріння на основі одного лише ІМТ.

Найпростіший спосіб дізнатися про надлишок жиру – виміряти талію. У нормі в жінок вона не має перевищувати 87 сантиметрів, у чоловіків – 101 сантиметр.

Серед інших інструментів:

– співвідношення талії до стегон (об’єм талії треба розділити на об’єм стегон; для жінок на ожиріння вказує коефіцієнт 0,85 і більше, для чоловіків – не менше ніж 0,9) або до зросту (об’єм талії у нормі має бути меншим за половину зросту),

DEXA-сканування (різновид рентгенівського випромінювання).

Пропозицію комісії змінити підхід до визначення ожиріння підтримали 76 організацій з усього світу, зокрема Американська асоціація серця.

Використання нового стандарту має на меті прибрати стигматизацію ожиріння та врегулювати використання препаратів від діабету, які призначають для схуднення (Ozempic, Wegovy тощо).

Зокрема, науковці пропонують обмежити застосування ліків для пацієнтів з діагнозом "клінічне ожиріння".

Нагадаємо, за даними ВООЗ, у країнах Європи, Західної та Центральної Азії чверть дітей віком від 7 до 9 років мають надмірну вагу, зокрема 11% – ожиріння. В Україні кількість дітей цього віку з надмірною вагою сягає 22%.