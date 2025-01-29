Відмовляє онкохворих від лікування: журналісти викрили медика, який не вважає рак хворобою

Журналісти викрили у відсутності ліцензії на лікарську діяльність псевдофахівця Василя Чайку, який переконує хворих на рак відмовлятися від традиційного лікування. Чоловік має популярність в соцмережах, де називає себе "лікарем" із комплексним підходом.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Hromadske, до яких звернулася донька постраждалої від рук псевдолікаря.

Чим займається Василь Чайка?

Василь Чайка активно веде сторінки в соцмережах, зокрема його YouTube-канал налічує понад 550 тисяч підписників. Крім того, чоловік продає курси на сайті "Вища школа здоров'я".

У своїх роликах "лікар" поширює ідеї про те, що рак – це нібито не хвороба, діабет "придумали фармацевти", а хіміотерапія, за його словами, це "бізнес". Крім того, чоловік надає поради щодо проблем із зором, суглобами, серцевих захворювань та склерозу.

За консультацією вартістю 15 тисяч гривень до Чайки звернулася жінка, якій діагностували онкологію молочної залози. За словами її доньки Аліни, чоловік відмовив хвору від традиційного лікування.

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"Про нього мені мама вже давно говорила. Спочатку, схоже, її сестра знайшла того лікаря. Вони двоє дуже вірять тому, що він розказує.

У мами діагностували рак, і вона, довіряючи цьому лікарю, записалася на консультацію за 15 тисяч гривень. Він відмовив її від лікування, від хіміотерапії. По суті, нічого корисного не сказав", – розповіла донька хворої на рак жінки.

Також Василь Чайка надіслав пацієнтці "методичку з лікування" російською мовою. У ній буцімто описують один із випадків захворювання на онкологію. За методичкою, хворобу нібито спричинив конфлікт із рідними.

"У 44-річної пацієнтки є донька-підліток, яка доводить її до "білої гарячки". У них постійні конфлікти, і вони починають уникати одна одну. У матері утворюється пухлина молочної залози.

Коли стосунки з донькою раптом покращується, у пацієнти настає фаза зцілення", – йдеться в "методичці", рекомендованій Чайкою.

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Зрештою Аліна вмовила матір звернутися до фахових спеціалістів. Наразі жінка пройшла хіміотерапію, завдяки якій хвороба перейшла в ремісію.

В інтерв'ю журналістам Василь Чайка стверджував, що суть виникнення онкології нібито у тому, що "це вигідно іншим".

"Поки медицина буде переконувати в тому, що ділення клітин є поганим (бо так вигідно іншим, хто за цим усім стоїть), то люди житимуть у такому сприйнятті.

Вам складно це зрозуміти. Людина живе в ілюзії небезпеки, а вашому мозку все одно, реальна ця ситуація чи віртуальна", – заявив чоловік.

Під час розмови з журналістами Чайка також навів приклади нібито зцілення від злоякісної пухлини саркоми 5-річного хлопчика. Він стверджував, що позбутися хвороби дитині буцімто допомогла його методика.

"Коли мама це зрозуміла й запитала, що робити, я сказав: дивіться, робити вам треба так. Уже минуло майже три роки. Хлопчик бігає, грається, стрибає, грає у футбол.

Ну або (можна було – ред.) сказати, що він смертельно хворий, завезти в лікарню його – і він би не вижив. Був би, як це нам показують фейсбуки, лисий з карточкою "ПриватБанку" – спасіть, поможіть", – додав Василь.

Підхід Василя Чайки спростував доктор медичних наук

Доктор медичних наук Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Віктор Досенко спростував тези Чайки, заявивши, що за відсутності лікування злоякісні утворення не можуть зникнути. Натомість без кваліфікованої медичної допомоги захворювання буде погіршуватися.

"Він (Василь Чайка – ред.) прекрасно перемішує правдиву медичну інформацію з неймовірною маячнею на рівні дебюту шизофренії. На цьому етапі це лікарський злочин.

До думки цього лікаря дослухаються і, можливо, якщо він здається їм авторитетом, роблять саме так: ігнорують рекомендації фахівців чи зовсім не йдуть до них. Звісно, що рак сам собою ніколи не зникне, якщо його не лікувати. Він буде прогресувати, і ці люди помруть", – пояснив Віктор Досенко.

Що відомо про Василя Чайку і чи може він називатися лікарем?

Журналісти встановили, що чоловік, який називає себе "лікарем" із комплексним підходом, закінчив педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова. Після здобуття вищої освіти пройшов курси медичної реабілітації та вертебрології.

Згодом протягом двох років працював педіатром в Гайсинській районній дитячій лікарні.

Пізніше Василь Чайка працював у фармакологічній компанії. Протягом останніх 10 років чоловік "навчає методів відновлення здоров'я та звільнення від фармакологічного рабства".

До 2020 року він співпрацював з росіянами та активно вів сторінку в забороненій соцмережі "ВКонтакте". Зокрема у 2019 році Василь виступав на конференції в Мінську. За два роки ще раз долучився до росіян та білорусів на цьому заході.

Протягом лютого-березня 2022 року Чайка планував семінар у Білорусі. За його словами, тоді не зміг виїхати за кордон, бо "політики не домовилися".

Василь Чайка зізнався, що не укладає договорів із пацієнтами, яким дає поради з лікування.

"Просто сидіти, як лікар у поліклініці та приймати, я фізично не можу, бо зайнятий постійно. Наприклад, ви укладаєте договір з лікарем і приходите до нього. Те саме роблю я, тільки без договору. Я маю медичну ліцензію", – заявив чоловік.

За даними відкритого реєстру Міністерства охорони здоров'я, він дійсно має ліцензію, але не на лікарську діяльність, а послуги з реабілітації.

На сайті чоловіка розміщені ще кілька документів про освіту: п'ятиденний тренінг у Вінниці з реабілітації, 250 годин курсу аюрведичного центру з Індії та російська Школа остеопатії.

Юристка благодійного фонду "Пацієнти України" Анастасія Пампуха пояснила, що надаючи консультації з різних напрямків, Василь Чайка порушує законодавство.

"Коли подаєш документи на ліцензію, то вказуєш, яка в тебе спеціалізація чи за якими професіями ти будеш провадити діяльність. Не можна, маючи одну чи дві спеціалізації та одну ліцензію, надавати медичну допомогу або консультувати з усіх напрямів.

Це пряме порушення основ законодавства України про охорону здоров’я, ліцензійних умов для здійснення господарської діяльності з медичної практики та кваліфікаційних характеристик", – зауважила юристка.

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