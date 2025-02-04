Вчені фіксують все більше випадків раку легень серед людей, які ніколи не курили: яка причина

Рак легень стає все більш поширеною проблемою серед людей, які ніколи не курили. Причиною цього є вплив забрудненого повітря.

Цей фактор викликає до 70% випадків аденокарциноми – найпоширенішого підтипу хвороби.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Lancet Respiratory Medicine, пише The Guardian.

Серед тих, хто ніколи не курив, рак легень проявляється у формі аденокарциноми – підтипу, який став домінуючим як серед чоловіків, так і жінок у всьому світі. Вчені зазначають, що у 2022 році близько 200 тисяч випадків аденокарциноми були пов’язані з впливом забрудненого повітря.

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Цей вид раку найбільш поширений у країнах Східної Азії, особливо в Китаї.

"Зі зниженням поширеності куріння – як це спостерігається у Великій Британії та США – частка випадків раку легень серед тих, хто ніколи не курив, має тенденцію до зростання", – зазначив доктор Фредді Брей.

Вчені збирають все більше доказів, які підтверджують зв’язок між забрудненням повітря та ризиком розвитку аденокарциноми. Дослідження показало, що аденокарцинома становить до 70% випадків раку легень серед тих, хто ніколи не курив.

Протягом останніх 40 років поширеність раку легень серед чоловіків у більшості країн загалом зменшується, але серед жінок вона, навпаки, продовжує зростати. У 2022 році на рак легень захворіли 2,5 мільйона людей – 1,6 мільйона чоловіків та близько 900 тисяч жінок.

Науковці наголошують, що зміни у виробництві сигарет, звички куріння та підвищення рівня забруднення повітря значною мірою вплинули на структуру захворюваності за підтипами раку.

"Це дослідження надає важливі дані про те, як розвивається рак легень і змінюються фактори ризику. Ці тенденції є підказками для розробки оптимальних стратегій профілактики раку, як-от зниження куріння та боротьба із забрудненням повітря", – зазначив Брей.

Експерти закликають жінок бути настільки ж уважними до ознак раку легень, як і до перевірок на рак молочної залози.

Раніше ми розповідали, що вчені з англійського Кембриджського університету та Інституту раку розробили перший у світі тест для діагностики раку легень на основі аналізу сечі. Він може виявити перші можливі ознаки недуги.