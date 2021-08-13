Обмін речовин не винен в тому, що люди середнього віку набирають вагу – дослідження

Швидкість обміну речовин у віці від 20 до 60 років не сповільнюється, тому не може стати причиною збільшення ваги.

До таких висновків прийшли американські науковці, проаналізувавши середню кількість спалених калорій понад 6600 людей у віці від 1 тижня до 95 років у 29 країнах світу, повідомляє MedicalXpress.

В новому дослідженні вчені виявили, що немовлята мали найвищі показники метаболізму, тобто швидкості обміну речовин.

Потреба в енергії у дитини зростає протягом перших 12 місяців життя, а до свого першого дня народження дитина спалює калорії на 50% швидше, ніж доросла людина.

"Щось відбувається всередині клітин дітей, що робить їх активнішими, і ми ще не знаємо, що це за процеси", – сказав співавтор дослідження доцент еволюційної антропології в Дюкському університеті Герман Понцер.

Далі обмін речовин сповільнюється приблизно на 3% щороку, поки людина не досягне 20 років.

Дослідники не помітили збільшення добової потреби в калоріях у підлітків, незважаючи на такий фактор, як-от статеве дозрівання.

Значних змін обміну речовин вчені не помітили і в людей від 20-50 років. Навіть під час вагітності потреба жінки в калоріях була ані більшою, ані меншою, ніж очікувалося, з огляду на збільшення її ваги у міру зростання дитини.

Фото: belchonock/Depositphotos

Вчені вважають, що збільшення об'ємів тіла у середньому віці ніяк не пов'язане з обміном речовин.

"Цікаво, що дослідники виявили дуже невеликі відмінності в загальних витратах енергії між молодим життям і середнім віком – часом, коли більшість дорослих у розвинених країнах набирають вагу", – говорить професор Том Сандерс з Королівського коледжу Лондона, пише ВВС.

Професор вважає, що ці висновки підтверджують думку, що епідемія ожиріння підживлюється надмірним споживанням енергії з їжі, а не зменшенням витрат енергії.

Дані свідчать про те, що метаболізм людини починає знижуватися лише після 60 років. Уповільнення відбувається поступово, лише 0,7% на рік.

Дослідники виявили, що людині у віці 90 років через втрату м’язової маси, яка спалює калорії швидше ніж жир, щодня потрібно споживати на 26% менше калорій, ніж у середньому віці.

"Можна зробити висновок, що тканинний обмін, робота, яку виконують клітини, змінюється протягом життя не так, як вважалося раніше", – сказав Понцер.

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