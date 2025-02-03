Як вивести філер зі збільшених губ і як довго він "розсмоктується"? Пояснюють лікарі

Філери на основі гіалуронової кислоти, за допомогою яких можна збільшити губи, поступово розсмоктуються під дією природного ферменту гіалуронідази, який є в організмі людини.

Цей процес може тривати від року до двох, залежно від щільності препарату та особливостей організму, пояснює "Українській правді. Життя" дерматовенерологиня-косметологиня Ірина Павлущенко.

Якщо пацієнт не хоче чекати природного розсмоктування або виникають ускладнення, філер можна розчинити спеціальним препаратом із гіалуронідазою.

За словами лікарки, губи мають хороший кровообіг і лімфатичну систему, що сприяє природному розчиненню якісних філерів. М’які філери зникають за 1-1,5 року, щільніші – за 1,5-2 роки.

Однак у разі міграції препарату, асиметрії, грудкування чи за бажанням пацієнта можна застосувати ін'єкції гіалуронідази, яка розчиняє наповнювач приблизно за 48 годин.

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Водночас неправильне введення філера або його накопичення через часті корекції може призвести до того, що препарат не встигатиме повністю розчинитися.

Якщо філер потрапляє у підслизову оболонку, де мало судин, він може залишатися там роками, поки його не виведе лікар.

"Я мала пацієнтку, в якої 3 роки стояв неякісний препарат. Вона гралася з дитиною, прокусила губу і відчула зовсім не кров – то був саме філер. Щоб переконатися, що пацієнтці раніше не вводили силікони, я відправила її на УЗД. Там підтвердили, що це дійсно препарат на основі гіалуронової кислоти, але неякісний", – ділиться досвідом лікарка Павлущенко.

Детальніше про те, як можна збільшити губи, які небезпечні тренди з Instagram варто забути і які філери не розчиняються взагалі, читайте у нашому тексті.