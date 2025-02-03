Як вивести філер зі збільшених губ і як довго він "розсмоктується"? Пояснюють лікарі
Філери на основі гіалуронової кислоти, за допомогою яких можна збільшити губи, поступово розсмоктуються під дією природного ферменту гіалуронідази, який є в організмі людини.
Цей процес може тривати від року до двох, залежно від щільності препарату та особливостей організму, пояснює "Українській правді. Життя" дерматовенерологиня-косметологиня Ірина Павлущенко.
Якщо пацієнт не хоче чекати природного розсмоктування або виникають ускладнення, філер можна розчинити спеціальним препаратом із гіалуронідазою.
За словами лікарки, губи мають хороший кровообіг і лімфатичну систему, що сприяє природному розчиненню якісних філерів. М’які філери зникають за 1-1,5 року, щільніші – за 1,5-2 роки.
Однак у разі міграції препарату, асиметрії, грудкування чи за бажанням пацієнта можна застосувати ін'єкції гіалуронідази, яка розчиняє наповнювач приблизно за 48 годин.
Водночас неправильне введення філера або його накопичення через часті корекції може призвести до того, що препарат не встигатиме повністю розчинитися.
Якщо філер потрапляє у підслизову оболонку, де мало судин, він може залишатися там роками, поки його не виведе лікар.
"Я мала пацієнтку, в якої 3 роки стояв неякісний препарат. Вона гралася з дитиною, прокусила губу і відчула зовсім не кров – то був саме філер. Щоб переконатися, що пацієнтці раніше не вводили силікони, я відправила її на УЗД. Там підтвердили, що це дійсно препарат на основі гіалуронової кислоти, але неякісний", – ділиться досвідом лікарка Павлущенко.
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