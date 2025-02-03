Які губи збільшувати найскладніше? Відповідає косметологиня

Збільшення губ за допомогою філерів – популярна естетична процедура у жінок. Однак не всі губи однаково легко їй піддаються.

Найскладнішими для збільшення вважають "губи-чайки" – вони невеликі, мають опущені куточки та виражену виїмку на верхній губі, розповіла "УП. Життя" косметологиня Ірина Павлущенко.

"Це губи з активно розвиненим м’язом, у яких нечіткий край змикання. З ними дійсно важко працювати. Часто у "губи-чайки" важко ввести навіть невеликий об’єм філера, тому що велику частину тканини займає м’яз. З ними треба працювати поступово", – пояснює Ірина Павлущенко.

Щоб досягти бажаного результату на губах із таким активним мʼязом, фахівці мають працювати поступово, використовуючи маленькі об’єми філера (0,4-0,5 мілілітра) під час кількох процедур.

"Губи-чайки" або губи М-форми/Фото з мережі "Губи-чайки" або губи М-форми/Фото з мережі "Губи-чайки" або губи М-форми/Фото з мережі

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За словами лікарки, під час першого введення препарат розтягне тканини губ та створить більше місця для наступних ін’єкцій. Оскільки філер розташовується між волокнами м’яза, той частково розслабиться.

Детальніше про техніки збільшення губ з найбільшими та найменшими ризиками для здоров’я читайте у нашому матеріалі.