Росіяни влаштували провокацію на Запорізькій АЕС: у ЦГЗ нагадують, як діяти у разі радіаційних аварій

11 серпня співробітники МАГАТЕ повідомили про задимлення "після численних вибухів" на території Запорізької АЕС, захопленої росіянами.

Центр громадського здоров’я заспокоїв: станом на 9 ранку 12 серпня показники радіації в нормі, а спостереження триває.

Утім, щоб українці були обізнані та готові до будь-яких ситуацій, працівники ЦГЗ нагадали, як діяти в разі радіаційних аварій.

Як діяти при оповіщенні про радіаційну аварію?

✅ Якщо у вашій місцевості трапиться надзвичайна ситуація радіаційного характеру, найперше правило – слухайте вказівки влади, ДСНС та інших установ, які координуватимуть роботу на місцях.

✅ У разі аварії вам необхідно залишатися в приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці!

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✅ Зайдіть в укриття, підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

✅ Заберіть всередину домашніх тварин.

✅ Замкніть та заблокуйте всі вікна та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби.

✅ Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу.

✅ Підготуйте маску, респіратор або ватно-марлеву пов’язку для захисту органів дихання.

✅ Слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції, місцевої влади.

Як діяти, якщо вам необхідно вийти з укриття?

✅ Виходьте лише у разі нагальної потреби. Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи й рукавички.

❌ Не роздягайтеся на вулиці, не сідайте на землю, не купайтеся у відкритих водоймах, не збирайте гриби або лісові ягоди.

✅ Після повернення додому зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу.

✅ Робіть це обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин.

✅ Помийтеся. Якщо є можливість, прийміть душ з милом, голову помийте шампунем.

❌ Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі.

❌ Не тріть і не дряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

✅ Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла.

✅ Якщо доступу до води немає, скористайтеся вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

✅ Надягніть чистий одяг.

Як безпечно харчуватися та пити воду?

✅ Вживайте воду лише з перевірених джерел. Допоки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Упаковка захищає рідину від радіоактивних речовин.

✅ Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє її радіоактивних речовин. Тож майте запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання.

✅ Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як бак унітаза або водонагрівач на перших порах, не буде містити радіоактивних речовин. Воду із підземних свердловин або колодязну воду можна використовувати для миття тіла та упаковок їжі й води.

✅ Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

✅ Безпечною є їжа з герметичних контейнерів (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа, яка зберігалася у холодильнику або морозильній камері до настання радіаційного інциденту.

✅ Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Перед використанням протріть кухонне приладдя вологою тканиною або чистим рушником.

✅ Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, якомога далі від людей і тварин.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, в яких випадках потрібно приймати калій йодид і чому не можна пити його "для профілактики".