Аромат пристрасті: чи здатні парфуми з феромонами допомогти у пошуках кохання

Що таке феромони?

Чи можна закохатися в людину через її запах?

Чому нам іноді здається, що аромат нашого обранця – найприємніший в світі?

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Існує міф, що парфуми з феромонами можуть збільшити привабливість та заворожити чоловіка або жінку вашої мрії. Але науковці його безжально спростовують.

Знайти відповіді на всі ці питання нам допомагали:

професор інституту фізіології імені Богомольця Віктор Досенко ;

; доцентка кафедри фізіології людини і тварин КНУ імені Тараса Шевченка, кандидатка біологічних наук Вікторія Кравченко ;

; кандидатка біологічних наук, популяризаторка науки, співзасновниця проекту "Nobilitet", авторка книжок та ведуча подкасту "Наука як по маслу" Ольга Маслова ;

; а також та видання Hellogiggles та його експертка, психологиня Памела Далтон.

Людина точно не може хизуватися своїм нюхом

Як пояснює Вікторія Кравченко, феромони – це хімічні сполуки, що виділяються представниками якогось виду і викликають стереотипні поведінкові реакції у інших представників цього виду.

Цікавий приклад: деякі африканські метелики розпізнають запах протилежної статі на десятки кілометрів. І метелик може летіти до самки цю відстань, розповідає Віктор Досенко.

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"Те, що феромони діють на тварин – це 100%. На комахах, мишах, свинях та вівцях це детально вивчено. Але ця рецепція запахів у приматів і, відповідно, у людей значною мірою деградувала в процесі еволюції", – говорить професор Досенко.

Для кожного запаху у нас є окремий ген, який кодує певний білок. А запахів та рецепторів – сотні тисяч. Але в людини шар клітин, які розпізнають запахи, складає лише 10 квадратних сантиметрів, а в собаки – 170! До того ж, у останніх до цих клітин підходить набагато більше нервів, які передають сигнал.

"Тобто людина точно не може хизуватися своїм нюхом", – зазначає Досенко.

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Існування комунікації у людей за допомогою феромонів науково не підтверджено, говорить Вікторія Кравченко.

"На роль хімічних стимулів-феромонів претендують ряд речовин стероїдної природи, що виділяються підпахвовими апокриновими залозами, речовини, які містяться в сечі, слині, вагінальних секретах, але жодна з цих нихне має науково підтвердженої феромоніальної активності", – підкреслює експертка.

Все ж таки, люди пахнуть по-різному. І це має значення. Запах може свідчити про стан здоров’я або емоційні відчуття, але він не може якось по-особливому впливати на протилежну стать, а тим більше – приваблювати її.

Наприклад, запах поту переляканої людини відрізняється від запаху поту людини, що їде в маршрутці в 35 °С, пояснює Вікторія Кравченко.

"Цей запах не може викликати стереотипні реакції у всіх представників протилежної статі – більшості він здається жахливим, але, можливо, комусь і сподобається.

Все це не є характеристикою феромонів", – додає науковиця.

Новонароджений може впізнавати свою матір за допомогою нюху, а певний запах інколи піднімає людині настрій, розповідає Памела Далтон.

"Існує хімічний зв'язок між людьми за допомогою запахів тіла, які ми видаємо. Ці запахи можуть бути загальними ознаками здоров'я або самопочуття.

Деякі з них можуть бути навіть конкретними сигналами про імунну систему людей. Але ці сигнали не обов’язково працюють так само, як і у тварин. Нам важко назвати їх феромонами, оскільки вони не завжди викликають однакові реакції у всіх", – каже Далтон.

Парфумами з феромонами можна привабити до себе… свиню, бобра, оленя, або бджіл

Що стосується наукових досліджень, то і вітчизняні, і закордонні фахівці посилаються лише на дослідження 2004 року, бо як сказав професор Досенко, науці не цікаво досліджувати цю тему через її недоцільність. Адже люди закохуються і так.

Йдеться про дослідження хіміків Чарльза Дж. Висоцького та Джорджа Преті, які зазначили, що незважаючи на півстоліття досліджень, прямих доказів існування феромонів у людей не знайдено.

Незважаючи на повну наукову недоказовість, парфумерні компанії вперто продовжують пропонувати споживачам парфуми з феромонами, розповідаючи про їхні чарівні властивості.

Мовляв, придбаєш такі парфуми, і хлопці або дівчата будуть просто штабелями падати від твого казкового аромату!

Гарна версія, але науковці її безжально спростовують. Вони кажуть, що парфумами з феромонами можна привабити до себе… свиню, бобра, оленя, або бджіл.

Як це зробила нещодавно Анджеліна Джолі, але для благородної мети. Вона натерлася феромонами, три дні не милась, аби зробити фото, на якому її тіло обліпили бджоли. Так актриса вирішила прикути увагу до проблеми захисту цих комах.

Але якщо ми хочемо притягнути не бджіл, а кохання, феромони нам не допоможуть.

"На нашу сексуальну поведінку впливають запахи (не феромони), які попередньо були проасоційовані з приємними чи неприємними емоціями, і викликають спогади про аналогічну ситуацію – цей механізм впливу суттєво відрізняється від механізму дії феромонів у ссавців і комах", – зазначає Вікторія Кравченко.

Вона говорить, що вгадати, який саме запах викличе приємну асоціацію у всіх людей – неможливо, бо це індивідуальний досвід.

Тому думка про можливість додати кудись людські феромони виглядає дуже привабливою з точки зору продажів парфумерної продукції, але не має нічого спільного з науковими фактами щодо можливості феромоніальних сповіщень.

Ольга Маслова вважає, що асоціації це дуже важливо, але у нас ще є окрема складна система пошуку оптимального партнера для розмноження.

"Вона також залучає нюхову систему, хоча там все значно заплутаніше, ніж просто чіткий запах кохання від певної людини, бо залучаються позасвідомі механізми", – говорить вона.

Що насправді містять "парфуми з феромонами"?

"У кращому варіанті в парфуми додають феромони свиней, у гіршому - нічого, просто брешуть!" – каже Віктор Досенко.

З цим погоджується і Ольга Маслова. Вона говорить, що формула "додайте таку-то речовину і мене захочуть" на людині не спрацює.

"Так звані парфуми з феромонами або не містять їх взагалі, або містять певні тваринні екстракти", – говорить вона.

Чи можуть бути такі парфуми шкідливими? За словами Віктора Досенка, потенційно можуть, як будь-який не вивчений наукою препарат.

Пані Далтон разом з іншою дослідницею Джессікою М. Габі опублікували в 2019 році дослідження, щоб дізнатися, чи можуть духи змінити сприйняття або усвідомлення запаху тіла.

Спочатку були зібрані зразки запаху тіла у групи людей, а потім ті самі люди скористалися парфумами. Завданням було виявити, чи можуть парфуми замаскувати запах тіла? Дослід показав, що ті, хто міг раніше відчути особистий запах людини, міг розпізнати його і через парфум.

"Здається, сигнал, який надходить від окремої людини, є унікальним та стійким, навіть якщо ви покладете на нього тони одеколону або парфумів", – каже Далтон.

Науковці стверджують, що є маса різних засобів привабити когось, і запах буде останнім елементом, який може вплинути на протилежну стать.

Найкраще пахне здоровий організм

Але чому люди стверджують, що вони шаленіють від запаху свого обранця?

Справа тут зовсім не в парфумах, а в природніх властивостях.

"Здоровий організм виділяє дуже приємні запахи для протилежної статі самостійно. Вони діють саме так, як закладено природою. Імітація цих запахів парфумерам не вдається", – пояснює Віктор Досенко. .

Як тут не згадати бестселлер Патріка Зюскінда "Парфюмер", головний герой якого так прагнув любові, що пішов на вбивста заради ідеальних парфумів.

Мабуть, він був і залишається єдиним парфумером у світі, якому вдалося створити той самий неймовірний аромат привабливості!

Але це зовсім не означає, що гарні парфуми сучасним людям зовсім не потрібні.

"Ефект плацебо тут також працює, якщо людина вірить, що стане привабливішою через певний аромат, вона може менше хвилюватись на побаченні, відповідно менше пітніти і дійсно пахнути та почуватись краще", – говорить Ольга Маслова.

Памела Далтон також не погоджується з тим, що користуватися певним ароматом марно, коли справа стосується побачень та любові.

"Якщо хтось вважає вас привабливим, ваш улюблений аромат, ймовірно, посилить цю привабливість. Потенційний партнер буде думати про вас, відчуваючи цей особливий аромат.

До того ж, якщо вам дати флакон, на якому написано: "це покращить вашу привабливість для людей ", то ви можете поводитись інакше.

Будете почуватись більш впевненим у собі, можливо, більш люб'язним. І, напевне, будете приписувати ці досягнення саме тій рідині, якою набризкалися кілька годин тому", – розповідає психолог.

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