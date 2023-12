Аромат пристрасті: чи здатні парфуми з феромонами допомогти у пошуках кохання

Що таке феромони?

Чи можна закохатися в людину через її запах?

Чому нам іноді здається, що аромат нашого обранця – найприємніший в світі?

Існує міф, що парфуми з феромонами можуть збільшити привабливість та заворожити чоловіка або жінку вашої мрії. Але науковці його безжально спростовують.

