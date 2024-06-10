Чи може втрата нюху попереджувати про серцеву недостатність? Відповідь учених

Втрата здатності повноцінно відчувати запахи з віком може допомогти передбачити або навіть сприяти розвитку серцевої недостатності.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Американської кардіологічної асоціації, пише Medical Xpress.

Науковці давно вивчають вплив слабкого нюху на здоров’я літніх людей. Дослідження свідчать, що в майже кожної четвертої людини до 50 років погіршується нюх. Після 80 років – більше половини.

Втрата здатності повноцінно відчувати запахи може призвести до зниження якості життя, зокрема відсутності задоволення від їжі та збільшення небезпеки для здоров’я через зниження здатності виявляти зіпсовану їжу або відчувати запах витоку газу.

Однак погіршення нюху може мати інші наслідки. Попередні дослідження показали, що слабкий нюх може бути раннім маркером втрати когнітивних функцій – причина у зв’язку між нюховою дисфункцією та нижчими загальними когнітивними можливостями, пам’яттю та мовою.

Було доведено, що погіршення нюху передвіщає хворобу Паркінсона та вважається раннім симптомом хвороби Альцгеймера.

"Ми знаємо, що це маркер нейродегенеративних захворювань, як-от хвороба Паркінсона та деменція. Однак те, що значення нюху для здоров’я людей похилого віку це спонукало нас дослідити і те, його втрата може бути пов’язана з іншими захворюванням", – каже доктор Хонглей Чен, провідний автор дослідження та професор кафедри епідеміології та біостатистики Медичного коледжу Мічиганського державного університету.

Оскільки на деменцію та хворобу Паркінсона припадає лише 22% надлишкової смертності, пов’язаної з поганим нюхом, дослідники поставили під сумнів, чи може дисфункція нюху бути маркером більш далекосяжних проблем зі здоров’ям.

Чен та його колеги проаналізували дані 2537 людей. Вони взяли участь у дослідженні ще в 1997-1998 роках – тоді їм було від 70 до 79 років. У 1999-2000 роках під час візиту до клініки їм уперше перевірили нюх. Відтоді за ними спостерігали протягом 12 років або до моменту появи серцево-судинних станів або смерті.

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Учасники з втратою нюху мали приблизно на 30% вищий ризик розвитку застійної серцевої недостатності, ніж учасники з хорошим нюхом. Не було виявлено жодного зв’язку між втратою нюху та хворобою серця чи інсультом.

Чень сказав, що залишається неясним, чи може погіршення нюху сприяти розвитку серцевої недостатності чи просто передбачати її.

"Ця галузь досліджень все ще перебуває на ранніх стадіях і викликає багато цікавих запитань. Мені цікаво, чи є втрата нюху біомаркером іншого фізіологічного процесу. Бо це не зовсім логічно, що втрата нюху призводить до серцевої недостатності", – сказала докторка Хадіджа Бритетт, кардіологиня центру трансплантації при Університеті Індіани в Індіанаполісі.

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