У 115 років померла найстаріша людина у США: які її секрети довголіття

Померла найстаріша людина у США – жителька штату Техас Елізабет Френсіс, якій було 115 років і 89 днів.

Елізабет вважали третьою найстарішою людиною у світі, повідомляє міжнародна база даних про довгожителів LongeviQuest.

Жінка пішла з життя 22 жовтня 2024 року в оточенні своєї родини.

"Вона була 54-ю найстарішою людиною, яка коли-небудь жила, і 21-ю найстарішою американкою в історії. У квітні 2023 року пані Френсіс дала таку життєву пораду: "Якщо Господь дав вам цей дар, використовуйте його. Говоріть те, що думаєте, не тримайте язика за зубами".

Висловлюємо найглибші співчуття родині незабутньої пані Елізабет Френсіс. Нехай вона спочиває з миром", – йдеться у заяві порталу.

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Кому тепер належить рекорд?

Найстарішою живою людиною у світі зараз вважається 116-річна японка Томіко Ітоока, яка народилася 23 травня 1908 року.

Друге місце посідає жителька Бразилії Іна Канабарро Лукас віком 116 років і 139 днів, а третє – жителька Британії Етель Катерхем, якій зараз 115 років і 65 днів.

Водночас найстарішою людиною у США тепер вважатимуть Наомі Вайтхед, яка живе у Грінвілі та має вік 114 років і 29 днів.

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Як жила Елізабет Френсіс

95-річна донька, 69-річна онука та Елізабет Френсіс, коли їй ще не виповнилося 115 LongeviQuest

Елізабет Френсіс народилася 25 липня 1909 року в Луїзіані у сім’ї з пʼятьма братами й сестрами. Після смерті їхньої матері дітей відправили жити в різні місця, і Френсіс опинилася в Х'юстоні, де її виховувала тітка.

Сама Френсіс стала мамою у 1928 році. У Хʼюстоні вона мала власну кавʼярню, якою керувала майже два десятиліття.

Жінка вийшла на пенсію в 1975 році, але вела активний спосіб життя. Крісло колісне знадобилося їй аж у 108 років.

На думку онуки, Елізабет дожила до 115 років завдяки вірі в Бога та здоровому способу життя. Елізабет ніколи не палила і не вживала алкоголь, а також сама вирощувала овочі й уникала вживання фастфуду.

"Вона любила Господа. Її віра була надзвичайно сильною. Вона завжди була веселою, питала: "Як справи? У тебе все гаразд?"

І вона завжди казала: "Поводься з людьми так, як хочеш, щоб поводилися з тобою". Це був її девіз", – каже 69-річна онука Елізабет, Етель Гаррісон.

До 112 років Елізабет мала трьох онуків, чотирьох правнуків і двох праправнуків. Старша сестра Френсіс також була довгожителькою і померла у віці 106 років, коли молодшій було 102.

Попри поважний вік, Елізабет казала, що почувається молодою. Свій 115-й день народження вона відсвяткувала з великим тортом у колі сім’ї. Рідні діляться, що сумуватимуть за нею.

"Вона була чудовою матір'ю і бабусею для всіх нас. Вона була нашою опорою", – сказала донька Елізабет, 95-річна Дороті Вільямс.

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Нагадаємо, раніше в Іспанії померла 117-річна Марія Браньяс Мера, яка була найстарішою жителькою планети до Томіко Ітооки.