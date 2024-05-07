Які документи потрібні для проходження медико-соціальної експертизи? Уряд визначив перелік

Уряд визначив перелік документів, які мають подати пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи (МСЕ), що встановлює або переглядає інвалідність.

Перелік документів, які потрібно подати, врегулювали 6 травня, повідомили на сайті уряду.

"Внаслідок війни збільшується кількість людей, які потребують встановлення інвалідності, значну частину серед них складають військовослужбовці. У зв’язку з цим визначено чіткий перелік документів, що подають пацієнти для проходження медико-соціальної експертизи", – кажуть у Кабміні.

У МОЗ додають, що це дозволить зменшити навантаження на людей та скоротить терміни оформлення документів для подачі до медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Ось перелік загальних документів, які пацієнт подає для проходження медико-соціальної експертизи:

паспорт громадянина України (якщо паспорт громадянина України у формі "ID картки", – також треба витяг з реєстру територіальної громади);

довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка ТЦКСП про перебування на військовому обліку;

для людей, яких позбавляли особистої свободи внаслідок війни або інтернували в нейтральних державах, – довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Потім лікарські консультативні комісії подають до МСЕК такі документи:

направлення на МСЕК;

медичні документи, що стосуються захворювання чи стану (виписка з медичної картки);

результати лабораторних та інших досліджень, що підтверджують діагноз або стан і ступінь його важкості;

план медичної, професійної й індивідуальної реабілітації;

документи, що підтверджують причинний зв’язок з інвалідністю;

документи, що підтверджують безперервну тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців.

Також деякі зміни стосуються проходження МСЕК військовослужбовцями.

Відтепер причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності колишніх військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

Ступінь втрати працездатності військовослужбовцю/військовослужбовиці комісія встановлюватиме після закінчення його лікування.

На підставі даних про втрату здоров’я комісія має розробляти програму медичної, професійної та соціальної реабілітації.

Уряд запевняє, що зміни мають "удосконалити процедуру проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності".

Нагадаємо, проходження медико-соціальної експертизи не залежить від місця проживання. Можна отримати направлення на МСЕ, звернувшись до закладу охорони здоровʼя за місцем проходження лікування або до сімейного лікаря. Раніше у МОЗ розповідали, як знайти адреси та контакти МСЕК.

Також ми пояснювали, чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю після змін у законі і як підтверджуватимуть військову непридатність.