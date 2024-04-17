Мобілізація осіб з інвалідністю – чи можлива після змін у законі?

У законі про мобілізацію йдеться про умови призову на службу людей з інвалідністю

У законі про зміни умов мобілізації, який ухвалила Верховна Рада в другому читанні та підписав президент Володимир Зеленський, оновили умови для призову осіб з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи.

"Українська правда. Життя" розповідає, кого зможуть звільнити від служби і як підтверджуватимуть військову непридатність.

Призов осіб з інвалідністю: які умови

Люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи не підлягають мобілізації і призвати на військову службу їх можуть тільки за власним бажанням. Для цього вони мусять укласти контракт із ЗСУ.

Чоловіки від 25 до 55 років, які отримали ІІ або ІІІ групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медичний огляд повторно, щоб підтвердити його висновки. Однак ця умова не стосується військовослужбовців – тих, хто отримав травми під час участі в бойових діях.

Як визначатимуть придатних та непридатних до військової служби?

Не мобілізують і громадян, яких визнала непридатними до військової служби військово-лікарська комісія (ВЛК).

В Україні скасували статус "обмежено придатний". Обмежено придатні призовники могли проходити службу, але з певними обмеженнями. До прикладу, служити лише у певних військах чи звільнятися від деяких завдань. Або ж могли проходити службу в мирний час, але під час воєнного стану ставали обмежено придатними.

Але автоматично до "придатних" чи "непридатних" військовозобовʼязаних зарахувати не зможуть. Колишні обмежено придатні до служби мають повторно пройти військово-лікарську комісію впродовж 9 місяців після того, як закон почне діяти.

За результатами огляду, військовозобов'язаних, яких визнали непридатними, виключать з військового обліку, а визнані придатними зможуть проходити службу.

Якщо за станом здоровʼя і висновком ВЛК людей визнали тимчасово непридатними на 6-12 місяців, то після завершення цього терміну вони зобов’язані знову пройти комісію. З допомогою цього перевірятимуть, чи тимчасово непридатні для мобілізації все ще не можуть служити у війську.

Колишні обмежено придатні до служби мають повторно пройти ВЛК упродовж 9 місяців LERAVALERA89/DEPOSITPHOTOS

Кого не зможуть мобілізувати за станом здоров’я?

Раніше до війська не могли призвати людей, які хворіють на:

активний прогресуючий туберкульоз;

тяжкі форми вірусних гепатитів;

ВІЛ, який супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами;

деякі онкологічні захворювання;

хвороби крові та кровотворних органів;

порушення роботи ендокринної системи, діабет, хвороби щитовидної залози;

розлади психіки і поведінки;

хвороби нервової системи;

хвороби ока і придаткового апарату;

хвороби вуха;

хвороби системи кровообігу;

хвороби органів дихання;

хвороби органів травлення;

хвороби шкіри й підшкірної клітковини;

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;

хвороби сечостатевої системи;

вади розвитку, деформації й хромосомні порушення.

Повний детальний список можна знайти у наказі Міноборони.



Однак через три місяці після того, як закон набере чинності, уряд має оновити перелік захворювань. Саме за оновленими положеннями наказу будуть визначати придатність чи непридатність військовозобов'язаних.

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