Рання діагностика раку: які обстеження слід пройти і як це зробити безкоштовно

Які дослідження є безкоштовними для ранньої діагностики раку

Проходження регулярних обстежень дозволяє виявити рак на ранній стадії, а відтак збільшує шанс на одужання та збереження життя.

Національна служба здоров’я України нагадала, які дослідження для ранньої діагностики злоякісних новоутворень передбачає Програма медичних гарантій і як цими послугами скористатися безкоштовно.

Серед них:

мамографія (для виявлення раку молочної залози);

гастроскопія (дослідження стравоходу, шлунка та дванадцятипалої кишки);

бронхоскопія (обстеження бронхів);

цистоскопія (дослідження слизової оболонки уретри та сечового міхура);

гістероскопія (огляд порожнини матки за допомогою ендоскопа);

колоноскопія (дослідження товстого кишківника, яке зазвичай проводять під медикаментозним сном).

"З початку 2024 року понад 307 тисяч пацієнтів і пацієнток безоплатно зробили обстеження з ранньої діагностики новоутворень.

Вони є пріоритетними в Програмі медичних гарантій. Їхню вартість оплачує Національна служба здоров’я медичному закладу, який має такий договір", – зазначила очільниця НСЗУ Наталія Гусак.

Щоб пройти ці дослідження, пацієнт повинен мати електронне направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Якщо людина перебуває у групі ризику виникнення онкохвороби, медик має обов'язково направити її на обстеження.

Так, мамографію та колоноскопію рекомендують проходити після 40 років, а цистоскопію, бронхоскопію, гастроскопію та гістероскопію – після 50-ти.

Шість досліджень є безоплатними. Вони передбачені Програмою медичних гарантій Vitalik Radko/Depositphotos

Охочим пройти обстеження гарантують безоплатно:

консультацію лікаря перед проведенням процедури та аналіз раніше отриманих результатів (якщо вони є);

власне дослідження;

якщо є необхідність, то проведення біопсії – видалення ураженої тканини для проведення дослідження;

місцеву або загальну анестезію при проведенні обстежень і консультацію лікаря-анестезіолога перед тим;

заключення від медичного працівника, опис проведених досліджень, зокрема й біопсії;

опис результатів огляду від лікаря-рентгенолога;

надання цих результатів на плівці або іншому цифровому носію (за бажанням пацієнта).

Ознайомитися з повним переліком послуг можна за сайті НСЗУ за посиланням.

Пройти обстеження можна у тих медичних закладах, які мають укладений договір із Національною службою здоров’я України. Форма власності – не має значення. Знайти їхні адреси можна на інтерактивній мапі.

Пацієнти, які не відповідають віковим критеріям, але мають направлення від лікаря, можуть отримати послугу безоплатно за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", наголосила Наталія Гусак.

За отриманням детальнішої інформації можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2022 році виявили майже 20 мільйонів нових випадків раку, майже 10 мільйонів були летальними.

Більше того, вчені прогнозують, що до 2050 року кількість хворих на онкологічні захворювання у світі зросте на 77%.