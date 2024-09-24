Як завдяки дієті зберегти пам'ять та увагу у старості? Вчені мають відповідь

Вчені зʼясували, що дієта MIND може допомогти знизити ризик когнітивних порушень у старшому віці. Вона поєднує в собі кращі елементи середземноморської та DASH дієт, спрямовані на захист мозку від старіння.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Neurology, пише IFL Science.

Вітаміни, каротиноїди та флавоноїди, які містяться в продуктах цієї дієти, зменшують окислювальний стрес і запалення, що, на думку вчених, може захищати когнітивні функції.

Назва дієти MIND розшифровується як Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay (середземноморське-DASH втручання для нейродегенеративної затримки).

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Вчені з'ясували, яка дієта може продовжити життя жінок

Основу дієти MIND складають овочі, як-от шпинат, капуста кейл і листова капуста, цільнозернові продукти, оливкова олія, птиця, риба, бобові та горіхи. Особлива увага приділяється ягодам – їх рекомендується споживати частіше, ніж інші фрукти. Також важливо їсти рибу щонайменше раз на тиждень та птицю двічі на тиждень або більше.

При цьому радять обмежити вживання червоного м'яса до чотирьох разів на тиждень, а солодощі – до п’яти разів. Сир, смажені страви та вершкове масло слід споживати мінімально.

"Зі зростанням кількості людей, які страждають на деменцію, критично важливо знаходити способи уповільнити або запобігти розвитку когнітивних порушень", – коментує автор дослідження доктор Рассел П. Сойєр з Університету Цинциннаті.

У дослідженні взяли участь понад 14 тисяч людей із середнім віком 64 роки. Вчені слідкували за ними протягом десяти років, збираючи дані про їхні харчові звички та когнітивні здібності. Учасники також заповнювали анкету про те, наскільки їхній раціон відповідав принципам дієти MIND.

Вчені вимірювали когнітивні та пам’яттєві здібності на початку і в кінці дослідження, порівнюючи дотримання дієти MIND із випадками когнітивних порушень і загальною динамікою когнітивного стану, враховуючи різні фактори, такі як вік, стать, раса, стан здоров'я та спосіб життя.

Дослідження показало, що жінки, які дотримувалися цієї дієти, мали менший ризик розвитку когнітивних порушень, тоді як у чоловіків такого зв'язку не виявили.

У людей, які дотримувалися дієти MIND, спостерігалося більш повільне погіршення когнітивних функцій з віком. Для темношкірих учасників ефект дієти був сильнішим, ніж для білошкірого населення.

"Ці результати потребують подальшого вивчення, особливо щодо відмінностей у впливі на чоловіків і жінок, а також різні расові групи. Але важливо, що прості зміни в харчуванні можуть реально допомогти знизити або відстрочити ризик когнітивних порушень", – додав Сойєр.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили зв'язок між дієтою, якої дотримується вагітна жінка, і розвитком аутизму в дитини.