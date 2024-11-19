Держбюджет-2025: як зросли видатки на освіту та куди їх спрямують

Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2025 рік. За останні два роки видатки на освіту і науку зросли на 35% – з 143,4 млрд грн до 194,3 млрд грн, повідомили в МОН.

Освіта: зростання на понад 10% порівняно з 2024 роком

У 2025 році видатки на освіту становлять понад 190 млрд грн, що на 20 млрд грн більше, ніж у 2024 році (171,2 млрд грн). Відтак, фінансування зросте на 11%.

Освітня субвенція на зарплати вчителям у 2025 році залишилася на рівні 2024 року і становить 103,2 млрд грн.

У 2025 році вперше передбачено окрему статтю на доплати вчителям у розмірі 12 млрд грн. У 2024 році ця стаття не була виділена окремо. Ці кошти спрямують на надбавки до зарплати вчителям. Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що у наступному році вчителі отримають доплати в розмірі 1000 гривень з 1 січня 2025 року та 2000 гривень з 1 вересня 2025 року.

У 2025 році бюджет на реформу Нової української школи (НУШ) становить 2,15 млрд грн, для порівняння – у 2024 році на НУШ виділялося 1,5 млрд грн. Передбачається, що коштом субвенції вдасться закупити обладнання, засоби навчання для шкіл, а також забезпечити професійний розвиток учителів.

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Гранти на здобуття вищої освіти у 2025 році отримали фінансування в обсязі 28 млрд грн. Більше фінансової підтримки від держави, порівняно з 2024 роком, планують надати абітурієнтам аграрних спеціальностей.

Під час вступу до вишів у 2024 році пріоритет для надання грантів держава надавала вступникам на спеціальності сфери IT та психології. Натомість наступного року у фокусі уваги буде аграрна сфера.

На здорове харчування учнів початкових класів виділено 2,9 млрд грн. Це покриє потреби понад мільйона дітей у гарячих сніданках та обідах. Президент Володимир Зеленський анонсував безкоштовне харчування для всіх учнів шкіл з 2025 року. Цьогоріч одноразове безоплатне харчування в школах отримують лише учні початкових класів.

Фінансування підручників для школярів у 2025 році становить 1,4 млрд грн. Це трохи менше, ніж у 2024 році, коли було закладено 1,5 млрд грн.

Фінансування на укриття, закупівлі автобусів та модернізацію шкіл зросло більш ніж у чотири рази – до 11,8 млрд грн у 2025 році. У 2024 році на ці потреби було закладено лише 2,5 млрд грн.

Наука: більше грантів для дослідників

Фінансування науки у 2025 році збільшиться у сім разів – до 14,5 млрд грн. У 2024 році на це було закладено 2,2 млрд грн.

На підтримку пріоритетних наукових досліджень виділено 12,5 млрд грн. Це на 292 млн грн більше, ніж у 2024 році. Ключові напрями включають розробки у сфері енергетики, оборонних технологій, продовольчої безпеки та інформаційних систем.

Грантова підтримка науковців через Національний фонд досліджень у 2025 році становитиме 738 млн грн. Це на 144 млн грн більше, ніж у попередньому році.

На модернізацію дослідницької інфраструктури у 2025 році передбачено 544 млн грн.

Нагадаємо, на думку міністра освіти і науки Оксена Лісового, можливість підвищити зарплату вчителям з’явиться після закінчення війни. Найближчим часом зміни виплат для педагогів не варто очікувати.