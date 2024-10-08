Кабмін вніс зміни до порядку обліку медичного канабісу: що змінилося

Зміни стосуються відомостей, які обов'язково мають вносити власники рослин в систему обліку

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку електронного обліку вирощування та переміщення конопель для медичних цілей, а також продуктів їхньої переробки та лікарських засобів на основі канабісу. Зміни частково спрощують порядок обліку, але також встановлюють нові обов'язки для виробників.

Нововведення стосуються постанови КМУ №857, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відтак уряд частково спростив порядок, скасувавши необхідність вносити до електронної системи відомості про на всіх етапах обігу про:

урожай конопель для медичних цілей, його збір, сортування та сировину з нього;

транзинте перевезення рослин та виготовленої з них продукції;

посадку рослин та садивного матеріалу.

Також уряд встановив новий обов'язок для виробників – відтепер вони мають розміщувати в системі обліку інформацію про приміщення, де фактично зберігаються рослини або сировина, а також власні спорудження.

Відтепер власники зобов’язані інформувати про переміщення рослин.

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Крім того, вони отримали обов'язок звітувати щодо наявного насіння та садивного матеріалу конопель, операцій зі збору та обробки рослинної сировини.

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За словами Тараса Мельничука, також уряд поширив операції щодо відбору зразків рослин конопель та фасування готового лікарського засобу на інші об’єкти обліку.

Оскільки поки текст постанови не доступний для ознайомлення, невідомо, яких конкретно дій стосуються зміни.

Нагадаємо, законопроєкт про медичний канабіс зареєстрували у Верховній Раді у червні 2022 року. Остаточно нардепи ухвалили його в грудні 2023 року – після того, як до проєкту внесли понад 800 правок.

16 серпня 2024 року закон вступив у дію. Для відстеження шляху від насіння рослини до лікарської форми створили систему електронних рішень, яка мала запрацювати із жовтня.