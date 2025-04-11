Як уява та зорова памʼять можуть впливати на розвиток ПТСР? Відповідь вчених

Люди з дуже яскравою візуальною памʼяттю можуть бути більш вразливими до посттравматичного стресового розладу (ПТСР) після пережитої травми.

Водночас ті, хто має хорошу просторову памʼять (тобто вміє добре орієнтуватися в просторі чи запам’ятовувати розташування предметів), навпаки, можуть мати більшу психологічну стійкість.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі Clinical Psychological Science, пише Neuroscience News.

У дослідженні взяли участь 806 дорослих, які раніше пережили травматичну подію, а також 493 студенти.

Вчені дійшли висновку, що те, як саме ми пам’ятаємо ситуацію, може вплинути на психічне здоров’я навіть більше, ніж сама подія.

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"Уміння яскраво відтворювати в пам’яті минулі події зазвичай є перевагою. Але для тих, хто пережив травму, це може зіграти злий жарт", – пояснює один з авторів дослідження професор Браян Левін.

Зокрема, люди, які мають схильність до "візуального мислення" (тобто легко уявляють сцени в деталях, кольорах, формах), частіше страждають від нав'язливих спогадів, що характерні для ПТСР. Вони буквально "бачать" травму знову і знову – і це ускладнює психологічне відновлення.

З іншого боку, учасники з добрим просторовим уявленням – здатністю орієнтуватися в положенні предметів у просторі або формувати "ментальні карти" – мали менше симптомів ПТСР. Цей захисний ефект виявився особливо помітним серед чоловіків у молодшій вибірці.

"Можливо, просторове мислення допомагає людям структурувати подію, зібрати її в логічну схему – і таким чином зменшити емоційний хаос", – припускають дослідники.

Наступні дослідження команда планує провести серед парамедиків – людей, які регулярно стикаються з травматичними ситуаціями. Також вивчатимуть вплив біологічної статі та гендеру на взаємозв’язок уяви й ПТСР.