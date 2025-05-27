МОЗ: Від 2022 року медики екстреної допомоги прийняли 20 мільйонів викликів

З початку 2022 року медики екстреної медичної допомоги в Україні прийняли майже 20 мільйонів викликів – у середньому понад 16 тисяч щодня.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я 27 травня, на День працівників екстреної меддопомоги та медицини катастроф.

У МОЗ нагадали про воєнні злочини, які скоюють росіяни проти лікарів.

За даними відомства, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 58 працівників "екстренки", а ще 122 – отримали поранення.

Окупанти також зруйнували або пошкодили понад 600 автівок швидкої допомоги.

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"Ворог постійно цілить по машинах і бригадах, які виїжджають на виклики у прифронтових областях", – кажуть у МОЗ.

Та навіть попри війну система продовжує працювати: в Україні діє понад 2,3 тисячі бригад ЕМД, у яких працює майже 33 тисячі медиків.

"Цей день – нагода подякувати всім, хто рятує інших у надзвичайних обставинах. Медики екстреної допомоги – це не лише професіонали, а й справжні герої нашого часу.

Схиляємо голови перед загиблими. Дякуємо кожному, хто продовжує працювати заради життя", – вітає лікарів "екстренки" міністерство.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни в Україні загинули 100 рятувальників, а 430 – отримали поранення.